Viral Video: నిద్రమత్తులో ట్రాక్పై పడిపోయిన సెక్యూరిటీ గార్డు – తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పించాడు
బెంగళూరులో ఓ హృదయ విదారక సంఘటన చోటుచేసుకుంది. రాగిగూడ మెట్రో స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న 52 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ గార్డు ఓవర్టైమ్ డ్యూటీ కారణంగా అలసటతో నిద్రమత్తులోకి జారుకున్నాడు. ఆ క్రమంలోనే మెట్రో ట్రాక్పై పడిపోయాడు. మెట్రో ట్రాక్లపై ఎప్పుడూ విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.
అయితే గార్డు తేరుకుని ప్లాట్ఫామ్పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నించే సమయంలో ఓ ప్రయాణికుడు గమనించి అతడిని పైకి లాగాడు. దీంతో అతను క్షణాల్లోనే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఆగస్టు 25న ఉదయం 11:10 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటన మొత్తం CCTV కెమెరాల్లో రికార్డైంది. వీడియో బయటకు రావడంతో క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అత్యవసర భద్రత చర్యల్లో భాగంగా మరో సెక్యూరిటీ గార్డు వెంటనే **ఎమర్జెన్సీ ట్రిప్ స్విచ్ (ETS)**ను యాక్టివేట్ చేయడంతో ట్రాక్లపై విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయబడింది. అదేవిధంగా స్టేషన్కు వస్తున్న రైలు కూడా ఆపివేయబడింది. భద్రత నిమిత్తం దాదాపు 6 నిమిషాల పాటు మెట్రో సర్వీసులు నిలిపివేయబడ్డాయి.
అదృష్టవశాత్తూ ఆ సెక్యూరిటీ గార్డుకు ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రస్తుతం ఆయన పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నారని మెట్రో అధికారులు వెల్లడించారు.