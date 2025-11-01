Snakebite: 17 ఆఫ్రికన్ పాముల విషానికి విరుగుడు... డానిష్ శాస్త్రవేత్తల కొత్త యాంటీవీనమ్ సంచలనం
Snakebite: కొత్త యాంటీవీనమ్ 17 రకాల ఆఫ్రికన్ పాముల విషంపై ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని వెల్లడించారు.
Snakebite: పాముకాట్ల వల్ల ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్న నేపథ్యంలో, డెన్మార్క్ శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచే విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణ చేశారు. వారు అభివృద్ధి చేసిన కొత్త యాంటీవీనమ్ 17 రకాల ఆఫ్రికన్ పాముల విషంపై ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని వెల్లడించారు.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాముకాట్ల భయానక గణాంకాలు
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1.5 లక్షల మంది పాముకాట్ల వల్ల మరణిస్తున్నారు. ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిలో చాలామంది కణజాల నష్టం, విచ్ఛేదనం వంటి తీవ్రమైన వైకల్యాలతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు.
విప్లవాత్మక యాంటీవీనమ్ అభివృద్ధి
డెన్మార్క్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ (DTU) పరిశోధకులు జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసిన ఎనిమిది నానోబాడీలను కలిపి కొత్త విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ యాంటీవీనమ్ తయారు చేశారు. ప్రయోగశాల పరీక్షల్లో ఇది కోబ్రా, రింఖాల్స్ వంటి 17 వేర్వేరు ఆఫ్రికన్ పాము జాతుల విషాన్ని తటస్థీకరించగలదని నిరూపితమైంది.
ఈ యాంటీవీనమ్ కణజాల నష్టం నుంచి మెరుగైన రక్షణను అందించడంతో పాటు, ఇతర యాంటీవీనమ్లతో పోలిస్తే రోగనిరోధక ప్రతిచర్యల ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
తక్కువ ఖర్చుతో, ఎక్కువ ప్రయోజనం
“జంతువుల నుంచి యాంటీబాడీలు సేకరించాల్సిన అవసరం లేకుండా, మేము ఫేజ్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ యాంటీవీనమ్ను తయారు చేశాం,” అని పరిశోధన బృంద నాయకుడు ఆండ్రియాస్ హౌగార్డ్ లాస్ట్సెన్-కీల్ తెలిపారు.
అలాగే, “ఈ పద్ధతి పెద్ద స్థాయిలో, స్థిరమైన నాణ్యతతో యాంటీవీనమ్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. నాణ్యత తగ్గకుండా తక్కువ ఖర్చుతో విస్తృతంగా ఉత్పత్తి చేయడం సాధ్యమవుతుంది,” అని ఆయన చెప్పారు.
ఇంకా మానవులపై పరీక్షించలేదు
అయితే ఈ యాంటీవీనమ్ ఇంకా మానవులపై పరీక్షించబడలేదని, శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు. బ్లాక్ మాంబా, ఫారెస్ట్ కోబ్రా వంటి పాముల విషంపై ఇది పాక్షిక ప్రభావం మాత్రమే చూపిందని తెలిపారు.
భవిష్యత్తులో పాముకాటు చికిత్సలో మార్పు
లాస్ట్సెన్-కీల్ మాట్లాడుతూ, “ఇంకా క్లినికల్ ట్రయల్స్ అవసరం ఉన్నప్పటికీ, ఈ యాంటీవీనమ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాముకాట్ల చికిత్స విధానాన్ని మూలపూర్వకంగా మార్చగలదు,” అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.