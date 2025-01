Viral Video: అన్న ఆలోచనకు హ్యాట్సాఫ్‌ చెప్పాల్సిందే.. వైరల్‌ అవుతోన్న వీడియో

Viral Video of a cyclist: ఏమంటూ సోషల్‌ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చిందో ఎక్కడ లేని వింతలు నెట్టింట ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఎలాంటి సంఘటన జరిగినా క్షణాల్లో ఆ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అందరి చేతుల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. ట్విట్టర్‌, ఫేస్‌బుక్‌ వంటి సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో వీడియోలు తెగ చెక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీటిలో కొన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తే, మరికొన్ని నవ్వు తెప్పిస్తుంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఓ వీడియోనే సోషల్‌ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ఇంతకీ ఏంటా వీడియో? అందులో ఏముందో తెలియాలంటే ఈ డీటేయిల్స్‌లోకి వెళ్లాల్సిందే.

వర్షం పడితే రోడ్లు ఎలా మారుతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ముఖ్యంగా గల్లీల్లో ఉండే రోడ్లు పూర్తిగా నీటితో నిండిపోతాయి. దీంతో ఆ ప్రదేశం గుండా నడవాలంటే ఇబ్బందిగా మారుతుంది. ఇలాంటి ఘటనే ఇక్కడ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తికి కూడా ఎదురైంది. సైకిల్‌‌పై వెళ్తున్న ఆ వ్యక్తి గల్లీ నిండా నీరు ఉండడం గమనించాడు. సైకిల్‌ తొక్కుతూ ఆ గల్లీ గుండా వెళ్లడం కష్టం. అలా అని కింద నీటిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తే కాళ్లు తడిచిపోతాయి.

ఈ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేందుకే అతను ఒక వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. సైకిల్‌ను నీటి నుంచీ తీసుకెళ్తూ.. కాళ్లు తడవకుండా గోడపై కాళ్లతో నడుచుకుంటూ వెళ్లాడు. అలా ఆ గల్లీ మొత్తం నడుస్తూ వెళ్లిపోయాడు. దీనంతటినీ అక్కడే ఉన్న ఓ వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకేముంది ఆ వీడియో క్షణాల్లో వైరల్ అవ్వడం మొదలైంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

NASA is looking for him pic.twitter.com/Foftij0oM0