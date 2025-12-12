2026 తెలుగు క్యాలెండర్: పండుగలు, తిథులు, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తాలు
మనం 2026 కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. ఈ సంవత్సరం కూడా పండుగలు, తిథులు, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం మరియు విశేషాలతో భరితంగా ఉంటుంది. కొత్త సంవత్సరానికి ముందే నెలవారీ క్యాలెండర్ ద్వారా ప్రతి పండుగ, తిథి, ఏకాదశి, పౌర్ణమి-అమావాస్య సమయాలను తెలుసుకోవడం చాలా ఉపయోగకరం.
Telugu Calendar 2026 – ముఖ్యాంశాలు
తెలుగు క్యాలెండర్ 2026 అనేది డైలీ తెలుగు పంచాంగం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఇందులో తెలుగు నెలలు, పండుగలు (Festivals), తిథులు (Tithi), నక్షత్రాలు (Nakshatra), రాహుకాలం (Rahu Kaalam), దుర్ముహూర్తం (Durmuhurtham) వంటి ముఖ్య అంశాలను పొందుపరిచారు.
2026లో ముఖ్యమైన పండుగలు:
భోగి (Bhogi)
సంక్రాంతి (Sankranti)
కనుమ పండుగ
హోలీ (Holi)
ఉగాది (Ugadi)
మహాశివరాత్రి (Maha Shivaratri)
వినాయక చవితి (Ganesh Chaturthi)
వరలక్ష్మీ వ్రతం (Varalakshmi Vratam)
దసరా (Dussehra)
దీపావళి (Diwali)
రంజాన్ (Ramadan)
క్రిస్మస్ (Christmas)
ప్రతి నెలలో పౌర్ణమి, అమావాస్య, ఏకాదశి, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
2026 జనవరి ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
జనవరి 1 గురువారం: న్యూ ఇయర్ 2026
జనవరి 3 శనివారం: పౌర్ణమి, శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ
జనవరి 6 మంగళవారం: సంకటహర చతుర్థి
జనవరి 12 సోమవారం: స్వామి వివేకానంద జయంతి (National Youth Day)
జనవరి 14 బుధవారం: భోగి పండుగ
జనవరి 15 గురువారం: ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం, మకర సంక్రాంతి
జనవరి 16 శుక్రవారం: కనుమ పండుగ
జనవరి 18 ఆదివారం: అమావాస్య (చొల్లంగి అమావాస్య)
జనవరి 19 సోమవారం: మాఘమాసం ప్రారంభం
జనవరి 23 శుక్రవారం: సరస్వతి పూజ, నేతాజీ జయంతి
జనవరి 26 సోమవారం: భీష్మాష్టమి, రిపబ్లిక్ డే
జనవరి 29 గురువారం: జయ ఏకాదశి
జనవరి 30 శుక్రవారం: మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి, ప్రదోష వ్రతం
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: జనవరి 2, 6:54 PM – జనవరి 3, 3:32 PM
అమావాస్య: జనవరి 18, 12:04 AM – జనవరి 19, 1:21 AM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి: జనవరి 13, 3:18 PM – జనవరి 14, 5:53 PM
శుక్ల పక్ష ఏకాదశి: జనవరి 28, 4:36 PM – జనవరి 29, 1:55 PM
రాహుకాలం (జనవరి 2026)
ఆదివారం: 04:30 - 06:00 PM
సోమవారం: 07:30 - 09:00 AM
మంగళవారం: 03:00 - 04:30 PM
బుధవారం: 12:00 - 01:30 PM
గురువారం: 01:30 - 03:00 PM
శుక్రవారం: 10:30 - 12:00 PM
శనివారం: 09:00 - 10:30 AM
దుర్ముహూర్తం (జనవరి 2026)
ఆదివారం: 04:10 PM – 04:54 PM
సోమవారం: 12:31 PM – 01:14 PM, 02:42 PM – 03:26 PM
మంగళవారం: 08:52 AM – 09:35 AM, 10:51 PM – 11:43 PM
బుధవారం: 11:48 AM – 12:31 PM
గురువారం: 10:20 AM – 11:04 AM, 02:43 PM – 03:27 PM
శుక్రవారం: 08:49 AM – 09:33 AM, 12:29 PM – 01:13 PM
శనివారం: 08:06 AM – 08:50 AM
2026 ఫిబ్రవరి ముఖ్య పండుగలు
ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం: పౌర్ణమి, మాఘ పూర్ణిమ
ఫిబ్రవరి 5 గురువారం: సంకటహర చతుర్థి
ఫిబ్రవరి 13 శుక్రవారం: విజయ ఏకాదశి
ఫిబ్రవరి 14 శనివారం: శని త్రయోదశి, ప్రదోష వ్రతం, వాలెంటైన్స్ డే
ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం: మహా శివరాత్రి
ఫిబ్రవరి 17 మంగళవారం: అమావాస్య
ఫిబ్రవరి 18 బుధవారం: చంద్రోదయం, రంజాన్ నెల ప్రారంభం
ఫిబ్రవరి 27 శుక్రవారం: తిరుమల శ్రీవారి తెప్పోత్సవం ప్రారంభం
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: ఫిబ్రవరి 1, 5:53 AM – ఫిబ్రవరి 2, 3:39 AM
అమావాస్య: ఫిబ్రవరి 16, 5:34 PM – ఫిబ్రవరి 17, 5:31 PM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి: ఫిబ్రవరి 12, 12:22 PM – ఫిబ్రవరి 13, 2:26 PM
శుక్ల పక్ష ఏకాదశి: ఫిబ్రవరి 27, 12:33 AM – ఫిబ్రవరి 27, 10:33 PM
రాహుకాలం & దుర్ముహూర్తం ఫిబ్రవరి
ఆదివారం: 04:30 – 06:00 PM
సోమవారం: 07:30 – 09:00 AM
మంగళవారం: 03:00 – 04:30 PM
బుధవారం: 12:00 – 01:30 PM
గురువారం: 01:30 – 03:00 PM
శుక్రవారం: 10:30 – 12:00 PM
శనివారం: 09:00 – 10:30 AM
దుర్ముహూర్తం: (ప్రతి రోజు రెండు సమయాల్లో ఉంటాయి, ఫిబ్రవరి 2026 కోసం ప్రత్యేకంగా చూడండి)
2026 మార్చి – ముఖ్య పండుగలు
మార్చి 1 ఆదివారం: ప్రదోష వ్రతం
మార్చి 4 బుధవారం: హోలీ
మార్చి 19 గురువారం: వసంత నవరాత్రి ప్రారంభం, అమావాస్య, ఉగాది
మార్చి 27 శుక్రవారం: శ్రీరామనవమి
మార్చి 29 ఆదివారం: కామద ఏకాదశి
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: మార్చి 2, 5:56 PM – మార్చి 3, 5:07 PM
అమావాస్య: మార్చి 18, 8:25 AM – మార్చి 19, 6:53 AM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష: మార్చి 14, 8:11 AM – మార్చి 15, 9:17 AM
శుక్ల పక్ష: మార్చి 28, 8:46 AM – మార్చి 29, 7:46 AM
2026 ఏప్రిల్ – ముఖ్య పండుగలు
ఏప్రిల్ 1 బుధవారం: ఏప్రిల్ ఫూల్ డే
ఏప్రిల్ 2 గురువారం: పౌర్ణమి, హనుమజయంతి
ఏప్రిల్ 3 శుక్రవారం: గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 5 ఆదివారం: సంకటహర చతుర్థి, ఈస్టర్ సండే
ఏప్రిల్ 14 మంగళవారం: అంబేద్కర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 17 శుక్రవారం: అమావాస్య
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: ఏప్రిల్ 1, 7:06 AM – ఏప్రిల్ 2, 7:41 AM
అమావాస్య: ఏప్రిల్ 16, 8:11 PM – ఏప్రిల్ 17, 5:21 PM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష: ఏప్రిల్ 13, 1:17 AM – ఏప్రిల్ 14, 1:09 AM
శుక్ల పక్ష: ఏప్రిల్ 26, 6:07 PM – ఏప్రిల్ 27, 6:16 PM
2026 మే – ముఖ్య పండుగలు
మే 1 శుక్రవారం: పౌర్ణమి, అన్నమయ్య జయంతి
మే 5 మంగళవారం: సంకటహర చతుర్థి
మే 10 ఆదివారం: మదర్స్ డే
మే 27 బుధవారం: పద్మిని ఏకాదశి, బక్రీద్
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: ఏప్రిల్ 30, 9:30 PM – మే 1, 10:53 PM
అమావాస్య: మే 16, 5:11 AM – మే 17, 1:31 AM
బ్లూ మూన్: మే 30, 11:58 AM – మే 31, 2:15 PM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష: మే 12, 2:52 PM – మే 13, 1:30 PM
శుక్ల పక్ష: మే 26, 5:11 AM – మే 27, 6:22 AM
2026 జూన్ – ముఖ్య పండుగలు
జూన్ 2 మంగళవారం: తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం
జూన్ 5 శుక్రవారం: పర్యావరణ దినోత్సవం
జూన్ 15 సోమవారం: అమావాస్య, మిథున సంక్రమణం
జూన్ 21 ఆదివారం: ఫాదర్స్ డే
జూన్ 26 శుక్రవారం: మొహర్రం
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: జూన్ 29, 3:06 AM – జూన్ 30, 5:26 AM
అమావాస్య: జూన్ 14, 12:20 PM – జూన్ 15, 8:24 AM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష: జూన్ 11, 12:58 AM – జూన్ 11, 10:36 PM
శుక్ల పక్ష: జూన్ 24, 6:12 PM – జూన్ 25, 08:09 పీఎం
2026 జూలై – ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
జూలై 1 బుధవారం: ప్రదోష వ్రతం
జూలై 3 శుక్రవారం: పౌర్ణమి, పౌర్ణమి వ్రతం
జూలై 5 ఆదివారం: సంకటహర చతుర్థి
జూలై 10 శుక్రవారం: రథసప్తమి వ్రతం
జూలై 12 ఆదివారం: శ్రావణ కార్తె
జూలై 15 బుధవారం: మహా శివరాత్రి
జూలై 20 సోమవారం: అమావాస్య
జూలై 22 బుధవారం: ఏకాదశి
జూలై 25 శుక్రవారం: ప్రదోష వ్రతం
జూలై 27 ఆదివారం: పౌర్ణమి
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: జూలై 3, 6:20 PM – జూలై 4, 7:05 PM
అమావాస్య: జూలై 20, 5:40 AM – జూలై 21, 6:25 AM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి: జూలై 21, 7:15 AM – జూలై 22, 6:30 AM
శుక్ల పక్ష ఏకాదశి: జూలై 22, 6:35 PM – జూలై 23, 7:10 PM
రాహుకాలం
ఆదివారం: 04:30 – 06:00 PM
సోమవారం: 07:30 – 09:00 AM
మంగళవారం: 03:00 – 04:30 PM
బుధవారం: 12:00 – 01:30 PM
గురువారం: 01:30 – 03:00 PM
శుక్రవారం: 10:30 – 12:00 PM
శనివారం: 09:00 – 10:30 AM
దుర్ముహూర్తం
ఆదివారం: 04:05 PM – 04:50 PM
సోమవారం: 12:35 PM – 01:20 PM, 02:35 PM – 03:20 PM
మంగళవారం: 08:45 AM – 09:30 AM, 10:40 PM – 11:30 PM
బుధవారం: 11:35 AM – 12:20 PM
గురువారం: 10:15 AM – 11:00 AM, 02:35 PM – 03:20 PM
శుక్రవారం: 08:35 AM – 09:20 AM, 12:25 PM – 01:10 PM
శనివారం: 08:05 AM – 08:50 AM
2026 ఆగస్టు – ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
ఆగస్టు 1 శుక్రవారం: పౌర్ణమి, అన్నమయ్య జయంతి
ఆగస్టు 5 మంగళవారం: సంకటహర చతుర్థి
ఆగస్టు 15 శుక్రవారం: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్టు 16 శనివారం: అమావాస్య
ఆగస్టు 20 బుధవారం: ఏకాదశి
ఆగస్టు 30 శనివారం: పౌర్ణమి
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: ఆగస్టు 1, 7:15 AM – ఆగస్టు 2, 7:50 AM
అమావాస్య: ఆగస్టు 16, 5:20 AM – ఆగస్టు 17, 6:00 AM
ఏకాదశి
కృష్ణ పక్ష: ఆగస్టు 17, 7:10 AM – ఆగస్టు 18, 6:25 AM
శుక్ల పక్ష: ఆగస్టు 31, 6:10 PM – సెప్టెంబర్ 1, 6:45 PM
రాహుకాలం & దుర్ముహూర్తం
(ముందుగా తెలిపిన మాదిరే సమయాలు వర్తించును)
2026 సెప్టెంబర్ – ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
సెప్టెంబర్ 5 శుక్రవారం: సంకటహర చతుర్థి
సెప్టెంబర్ 10 బుధవారం: పౌర్ణమి
సెప్టెంబర్ 15 సోమవారం: అమావాస్య
సెప్టెంబర్ 19 శుక్రవారం: ఏకాదశి
సెప్టెంబర్ 25 బుధవారం: వినాయక చవితి
సెప్టెంబర్ 28 శనివారం: పౌర్ణమి
పౌర్ణమి & అమావాస్య
పౌర్ణమి: సెప్టెంబర్ 10, 7:40 PM – సెప్టెంబర్ 11, 8:15 PM
అమావాస్య: సెప్టెంబర్ 15, 5:10 AM – సెప్టెంబర్ 16, 5:55 AM
2026 అక్టోబర్ – ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
అక్టోబర్ 1 బుధవారం: సంకటహర చతుర్థి
అక్టోబర్ 10 శుక్రవారం: దసరా
అక్టోబర్ 15 బుధవారం: అమావాస్య
అక్టోబర్ 20 సోమవారం: ఏకాదశి
అక్టోబర్ 25 శనివారం: దీపావళి
అక్టోబర్ 31 శుక్రవారం: పౌర్ణమి
2026 నవంబర్ – ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
నవంబర్ 5 బుధవారం: సంకటహర చతుర్థి
నవంబర్ 10 సోమవారం: అమావాస్య
నవంబర్ 15 శుక్రవారం: ఏకాదశి
నవంబర్ 20 బుధవారం: పౌర్ణమి
2026 డిసెంబర్ – ముఖ్య పండుగలు & తిథులు
డిసెంబర్ 5 శుక్రవారం: సంకటహర చతుర్థి
డిసెంబర్ 10 బుధవారం: అమావాస్య
డిసెంబర్ 15 సోమవారం: ఏకాదశి
డిసెంబర్ 20 శుక్రవారం: పౌర్ణమి
డిసెంబర్ 25 బుధవారం: క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 31 మంగళవారం: న్యూ ఇయర్ ఈవ్
గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. కొన్ని ప్రాంతాల్లో, స్థానిక పంచాంగ ప్రకారం తేడాలు ఉండవచ్చు. వ్యక్తిగత పంచాంగం పరిశీలించడం ఉత్తమం.