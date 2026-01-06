YS Jagan's: ప్లాన్ 'బి' లో జగన్.. ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు? మమతా దీదీతో దోస్తీ వెనుక అసలు వ్యూహం ఇదేనా!
ఏపీ రాజకీయాల్లో జగన్ సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారా? మమతా బెనర్జీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటి? వైసీపీ ప్లాన్ బి గురించి ఆసక్తికర కథనం.
ఏపీలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం.. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ఎంతో పటిష్టంగా ఉంది. 2029 ఎన్నికల్లో కూడా ఈ ముగ్గురు కలిసి వెళ్లే అవకాశాలే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఈ త్రిముఖ కూటమిని ఢీకొట్టాలంటే వైసీపీకి జాతీయ స్థాయిలో ఒక బలమైన మద్దతు అవసరం. ఇక్కడే జగన్ తన రూటు మార్చినట్లు చర్చ జరుగుతోంది.
బీజేపీతో 'దూరం - దగ్గర' రాజకీయం
ఇప్పటివరకు కేంద్రంలోని బీజేపీ పెద్దలతో జగన్ సన్నిహితంగా ఉంటూ వచ్చారు. అయితే ఏపీలో మాత్రం బీజేపీ కూటమిలో భాగంగా ఉంది. ఒకవేళ జగన్ బాహాటంగా బీజేపీతో పొత్తుకు వెళ్తే తన ఓటు బ్యాంకు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు జగన్ చూపు 'ఇండియా' (I.N.D.I.A) కూటమి వైపు మళ్లుతోందా అన్న సందేహాలు మొదలయ్యాయి.
మమతా బెనర్జీకి జగన్ విషెస్.. కేవలం మర్యాదపూర్వకమేనా?
పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ పుట్టినరోజు (జనవరి 5) సందర్భంగా జగన్ ఆమెకు ప్రత్యేకంగా ట్వీట్ చేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సాధారణంగా జగన్ చేసే ప్రతి ట్వీట్ వెనుక ఒక రాజకీయ కోణం ఉంటుందని అంటుంటారు. బీజేపీని బెంగాల్లో గట్టిగా ఎదుర్కొంటున్న మమతకు జగన్ మద్దతు తెలపడం వెనుక పక్కా స్కెచ్ ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
జగన్ ప్లాన్ 'బి' ఇదేనా?
జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని అంగీకరించడం జగన్కు ఇష్టం లేదు. అయితే, ఒకవేళ ఇండియా కూటమి పగ్గాలు ప్రాంతీయ పార్టీల చేతుల్లోకి.. అంటే మమతా బెనర్జీ వంటి నేతల చేతుల్లోకి వస్తే, వైసీపీ ఆ కూటమిలో చేరడానికి మార్గం సులువు అవుతుంది.
- దీదీ ప్రభావం: 2029 నాటికి మమత మళ్లీ గెలిస్తే ఆమె ప్రధాని అభ్యర్థి అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- కూటమి వ్యూహం: మమత నాయకత్వంలోని కూటమిలో చేరితే, అటు కాంగ్రెస్తో ఇబ్బంది ఉండదు, ఇటు జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీని ఎదుర్కోవచ్చు.
2029 లక్ష్యంగా కొత్త అడుగులు
ఒకవేళ ఇండియా కూటమి మమతా బెనర్జీ నాయకత్వంలోకి వస్తే, జగన్ ఆ ఫ్రంట్లో చేరి ఏపీలో కూటమిని ఎదుర్కోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే దీదీతో ఇప్పుడే స్నేహ హస్తం చాటుతున్నారని టాక్. రానున్న రోజుల్లో జగన్ అడుగులు జాతీయ రాజకీయాల్లో ఏ మలుపు తిరుగుతాయో చూడాలి.