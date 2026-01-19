  • Menu
Home  > Political

Nitin Naveen to Take Over: కేబినెట్ ప్రక్షాళనకు రంగం సిద్ధం.. యువతకే పెద్దపీట!

Nitin Naveen to Take Over: కేబినెట్ ప్రక్షాళనకు రంగం సిద్ధం.. యువతకే పెద్దపీట!
x
Highlights

బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నవీన్ మంగళవారం బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. పార్టీలో 55 ఏళ్ల లోపు వారికే పెద్దపీట వేయనున్నట్లు సమాచారం. అలాగే మోదీ కేబినెట్ విస్తరణపై కీలక అప్‌డేట్స్.

భారతీయ జనతా పార్టీ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. పార్టీ పగ్గాలను అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన నేత నితిన్ నవీన్ మంగళవారం (జనవరి 20, 2026) స్వీకరించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణంతో పాటు, ప్రధాని మోదీ కేబినెట్‌లోనూ భారీ మార్పులు ఉంటాయని సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి.

1. 55 ఏళ్ల లోపు వారికే ప్రాధాన్యం!

నితిన్ నవీన్ తన కొత్త టీమ్‌లో యువ రక్తాన్ని ఉరకలెత్తించాలని భావిస్తున్నారు.

మిషన్ 2029: వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, 55 ఏళ్ల లోపు వయసున్న నేతలకు జాతీయ స్థాయిలో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించబోతున్నారు.

RSS మార్క్: ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ సిద్ధాంతాల్లో రాటుదేలి, పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేసే యువ నేతలే నితిన్ కొత్త సైన్యంలో ఉండబోతున్నారని సమాచారం.

2. మోదీ కేబినెట్‌లోనూ ప్రక్షాళన?

పార్టీ అధ్యక్షుడి మార్పుతో పాటు కేంద్ర మంత్రివర్గంలోనూ మార్పులు జరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

పనితీరు ఆధారంగా: 2021 నుంచి మంత్రులుగా ఉన్న వారి పనితీరును సమీక్షించి, కొందరిని తప్పించే అవకాశం ఉంది.

శాఖల సర్దుబాటు: ప్రస్తుతం దాదాపు డజను మంది మంత్రులు రెండు మూడు శాఖలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరిపై పని భారాన్ని తగ్గించి, కొత్త వారికి అవకాశం కల్పించాలని ప్రధాని భావిస్తున్నారు.

రాజ్యసభ సమీకరణాలు: ఈ ఏడాది ఖాళీ కానున్న 70 రాజ్యసభ స్థానాల్లో బీజేపీకి దక్కే 33 స్థానాల్లో సీనియర్లను సర్దుబాటు చేసి, యువకులను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలనేది అధిష్టానం మాస్టర్ ప్లాన్.

3. సీనియర్ల పరిస్థితి ఏంటి?

మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, మాజీ కేంద్ర మంత్రులు వంటి సీనియర్లను ఎలా సర్దుబాటు చేస్తారనేది నితిన్ నవీన్ ముందున్న పెద్ద సవాలు. వీరికి పార్టీ ఉపాధ్యక్ష లేదా ప్రధాన కార్యదర్శి పదవులు ఇచ్చి, ఎవరికీ అసంతృప్తి కలగకుండా సమతుల్యత పాటించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే తుది జాబితా రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

మొత్తానికి, నితిన్ నవీన్ రాకతో బీజేపీలో సరికొత్త జోష్ మొదలైంది. 2029 సమరానికి 'యువ సేన'ను ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం చేసే పనిలో పడింది కమలనాథుల హైకమాండ్.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick