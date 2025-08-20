ఇంటర్నెట్ అంతరాయాలపై భగ్గుమన్న కేటీఆర్, “సర్కస్ చూడాల్సిందే” అంటూ రేవంత్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు
హైదరాబాద్లో ఇంటర్నెట్ అంతరాయాలపై కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. TGSPDCL కేబుళ్ల కత్తిరింపు, Work-from-home ఉద్యోగుల ఇబ్బందులు, పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల వలసపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
నగరంలో అకస్మాత్తుగా ఇంటర్నెట్ సేవలకు అంతరాయం కలగడంతో, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (KTR) తీవ్రంగా స్పందించారు. రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రణాళిక లేకుండా వ్యవహరిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.
TGSPDCL చర్యలపై ఆగ్రహం
కేటీఆర్ ఆరోపణల ప్రకారం, TGSPDCL అధికారులు ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుళ్లను తెంచుతున్నారు. ఈ చర్యల వల్ల వేలాది మంది ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు, ముఖ్యంగా Work-from-home ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, సోషల్ మీడియా అంతా ప్రజల ఆవేదనతో నిండిపోయిందని కేటీఆర్ ఎక్స్ (Twitter) వేదికగా మండిపడ్డారు.
తన పోస్ట్లో ఆయన ఇలా వ్యాఖ్యానించారు:
“ఏరికోరి జోకర్ను ఎన్నుకుంటే, సర్కస్ చూడాల్సిందే. TGSPDCL ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లను తెంచేస్తోంది. సమస్య ఉంటే దాన్ని పరిష్కరించడానికి సరైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. కానీ రేవంత్ ప్రభుత్వం ఏమీ తెలియక తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.”
పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల వలసపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం
కేవలం ఇంటర్నెట్ సమస్య మాత్రమే కాకుండా, పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల విషయంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
- ₹2,800 కోట్ల పెట్టుబడితో రావాల్సిన Kaynes Technology సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టు గుజరాత్కి తరలిపోయిందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
- ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 2,000 యువతకు ఉద్యోగాలు లభించేవని, కానీ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు.
- “బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఎంతో కష్టపడి తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కోల్పోవడం తెలంగాణ యువతకు చేసిన పెద్ద ద్రోహం” అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
COAI ఆందోళన
ఈ అంశంపై సెల్యులార్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (COAI) కూడా స్పందించింది. TGSPDCL అధికారులు విచక్షణారహితంగా, దూకుడుగా ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లను కత్తిరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
- “ఇవి విద్యుత్ కేబుల్స్ కావు, ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ మాత్రమే” అని COAI డైరెక్టర్ జనరల్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ డాక్టర్ ఎస్.పీ. కొచ్చర్ పేర్కొన్నారు.
- ఈ చర్యల వల్ల వేలాది హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని అన్నారు.
ప్రజల జీవితాలపై ప్రభావం
COAI ప్రకటనలో, ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు నిత్యావసర సేవగా మారిందని, విద్యుత్ శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రజల జీవన విధానంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతోందని పేర్కొంది. సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని విద్యుత్ శాఖకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఇంటర్నెట్ అంతరాయాలు, పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల వలసలతో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు మరింత ఉధృతం అవుతున్నాయి.