BRS నన్ను తీవ్రంగా అవమానించింది’: శాసనమండలిలో కవిత కన్నీరు, కొత్త రాజకీయ పార్టీ ప్రకటన
తెలంగాణ శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీ కవిత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. బీఆర్ఎస్ తనను ఘోరంగా అవమానించిందని, పార్టీ లోపల అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేదని తీవ్రంగా ఆరోపించారు. అవినీతి జరిగిందని చెబుతూ పార్టీ నాయకత్వాన్ని విమర్శించిన కవిత, రాబోయే ఎన్నికల ముందు తెలంగాణ జాగృతి ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీగా అవతరిస్తుందని ప్రకటించారు.
భారత్ రాష్ట్ర సమితి (BRS) తనను తీవ్రంగా అవమానించిందని, పార్టీలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణచివేసిందని ఆరోపిస్తూ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ శాసనమండలిలో అత్యంత ఉద్వేగభరితమైన ప్రసంగం చేశారు. తాను అంకితభావంతో పనిచేసిన పార్టీలోనే తన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను, అసమ్మతిని ఖూనీ చేశారని, ఆ బాధను భరించలేకపోతున్నానని చెబుతూ ఆమె కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తొలి రోజుల్లో తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా తాను బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహించానని, అయితే అప్పటి నుండే తనపై ఆంక్షలు, వ్యతిరేకత మొదలయ్యాయని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. కవిత మాట్లాడుతూ, “బిఆర్ఎస్ పార్టీలో నా బాధ్యతలన్నింటినీ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహించాను. కానీ కొన్ని అంశాలపై నేను ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టిన మరుక్షణమే నన్ను టార్గెట్ చేశారు” అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పార్టీలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేకపోవడం, రాష్ట్ర పాలన సాగిన తీరుకు అద్దం పడుతోందని కవిత ఆరోపించారు. “పార్టీలోనే ప్రజాస్వామ్యం లేనప్పుడు, ప్రభుత్వంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎలా ఉంటుంది?” అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈడీ, సీబీఐలతో తాను జరిపిన న్యాయపోరాటంలో బీఆర్ఎస్ తనకు మద్దతు ఇవ్వలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. “కేసీఆర్పై కక్షతో బీజేపీ నన్ను జైల్లో పెట్టింది, కానీ నాకు అవసరమైనప్పుడు బీఆర్ఎస్ నా పక్కన నిలబడలేదు” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అవినీతి మరియు తెలంగాణ ఆశయాల నిర్లక్ష్యంపై ఆరోపణలు
పార్టీ మరియు ప్రభుత్వంపై కవిత మరింత తీవ్రమైన అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు. అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం నుండి కలెక్టరేట్ భవనాల వరకు దాదాపు అన్ని ప్రభుత్వ పనుల్లో భారీగా డబ్బు చేతులు మారిందని ఆమె నొక్కి చెప్పారు. దీనికి ఉదాహరణగా సిద్దిపేటలో కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ భవనం తొలి వర్షానికే కుంగిపోయిందని, నిర్మాణ నాణ్యతపై అనుమానాలు ఉన్నాయని ఆమె ప్రస్తావించారు.
తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రాథమిక డిమాండ్లయిన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలను అమలు చేయడంలో మరియు అమరవీరులను విస్మరించడంలో బిఆర్ఎస్ విఫలమైందని ఆమె ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు పెన్షన్లు ఇవ్వాలని తాను పదేపదే కోరినప్పటికీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని కవిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో, ప్లాంట్ను పునఃప్రారంభించాలన్న తన అభ్యర్థనలను నిర్లక్ష్యం చేశారని చెప్పారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చిన సమయంలో కేసీఆర్ను బహిరంగంగా ప్రశ్నించిన అతికొద్ది మందిలో తాను ఒకరినని ఆమె వివరించారు. “ఆరోపణలు వస్తున్న సమయంలో ఒక్క అగ్రనేత కూడా నోరు విప్పలేదు. అవినీతికి పాల్పడిన వారి పేర్లను వెల్లడించేందుకు నేను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది” అని ఆమె చెప్పారు.
రాజకీయ పార్టీగా మారనున్న 'తెలంగాణ జాగృతి'
కవిత తన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై కీలక ప్రకటన చేస్తూ, తెలంగాణ జాగృతిని పూర్తిస్థాయి రాజకీయ పార్టీగా మార్చనున్నట్లు ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని “తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అమ్ముకున్న వారికి పునరావాస కేంద్రం”గా ఆమె అభివర్ణించారు. తన పోరాటం ఆస్తులు లేదా అధికారం కోసం కాదు, ఆత్మగౌరవం కోసం అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
“ఇది ఆస్తుల కోసం చేస్తున్న పోరాటం కాదు—గౌరవం కోసం చేస్తున్న పోరాటం,” అని ఆమె అన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా ఉంటుందని మరియు విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత, సమాజంలోని అన్ని వర్గాల సమస్యల కోసం పోరాడుతుందని ఆమె తెలిపారు.
“ఈ రోజు నేను ఒంటరి వ్యక్తిగా ఈ సభ నుండి వెళుతున్నాను, కానీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బలమైన రాజకీయ శక్తిగా వస్తాను” అని ఆమె ముగించారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులు, మద్దతు తనకు కావాలని ఆమె కోరారు.