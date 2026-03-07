  • Menu
Womens Day 2026 Ultra Play OTT Movies: మహిళా దినోత్సవం స్పెషల్.. మహిళా శక్తిని ప్రతిబింబించే 8 సినిమాలు

Womens Day 2026 Ultra Play OTT Movies: మహిళా దినోత్సవం స్పెషల్.. మహిళా శక్తిని ప్రతిబింబించే 8 సినిమాలు

Womens Day 2026 Ultra Play OTT: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అల్ట్రా ప్లే ఓటీటీ మహిళల ధైర్యం, పోరాటం, సామాజిక మార్పును ప్రతిబింబించే 8 ప్రత్యేక సినిమాల జాబితాను విడుదల చేసింది.

Womens Day 2026 Ultra Play OTT: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక అల్ట్రా ప్లే మహిళా శక్తిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక చిత్రాల జాబితాను విడుదల చేసింది. మహిళల ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, సమాజ మార్పుకు వారు చేసిన పోరాటాలను ప్రతిబింబించే సినిమాలను ఈ ప్రత్యేక వాచ్‌లిస్ట్‌లో ఎంపిక చేసింది. ఈ చిత్రాలు భారతీయ సినిమాల్లో మహిళల పాత్ర ఎంత ప్రభావవంతంగా ఉందో చూపిస్తున్నాయి.

ఈ జాబితాలో తల్లి ప్రేమ, చారిత్రక ధైర్యం, సామాజిక మార్పు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలను ప్రతిబింబించే కథలు ఉన్నాయి. తరతరాలుగా ప్రేక్షకులను ప్రభావితం చేసిన ఈ సినిమాలు మహిళల శక్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి.

మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఓటీటీ వేదికలో స్ట్రీమ్ చేయడానికి ఎంపిక చేసిన ముఖ్య చిత్రాలు ఇవి:

1. మామ్ (2017)

ఒక తల్లి తన కూతురికి న్యాయం కోసం చేసే పోరాటాన్ని ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది. భావోద్వేగభరితమైన కథతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకింది. ఈ సినిమాలో ప్రధాన నటి నటనకు జాతీయ స్థాయి పురస్కారం లభించింది.

2. మణికర్ణిక – ఝాన్సీ రాణి (2019)

భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది. ధైర్యం, నాయకత్వం, దేశభక్తి అంశాలను ఈ చిత్రం స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.

3. రోజా (1992)

ఒక యువతి తన భర్తను రక్షించేందుకు ఎదుర్కొనే కష్టాలను ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది. ప్రేమ, దేశభక్తి, భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ సినిమా భారతీయ సినిమాల్లో ఒక క్లాసిక్‌గా నిలిచింది.

4. లిప్‌స్టిక్ అండర్ మై బుర్ఖా (2017)

నలుగురు మహిళలు తమ స్వప్నాలు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కోసం చేసే పోరాటం ఈ చిత్రంలో చూపించారు. మహిళల భావోద్వేగాలు, ఆశయాలను బలంగా ప్రతిబింబించిన సినిమా ఇది.

5. ప్రేమ్ రోగ్ (1982)

వితంతువు పునర్వివాహం అనే సామాజిక సమస్యను ప్రస్తావించిన చిత్రం ఇది. మహిళల గౌరవం, సమాన హక్కులపై చర్చకు దారితీసిన సినిమా గా ఇది గుర్తింపు పొందింది.

6. ఖూన్ భరీ మాంగ్ (1988)

భర్త చేత మోసపోయిన మహిళ ప్రతీకారం తీర్చుకునే కథతో ఈ సినిమా రూపొందింది. మహిళా పాత్రలోని ధైర్యం, ఆత్మగౌరవాన్ని బలంగా చూపించింది.

7. ప్యాడ్ మాన్ (2018)

మహిళల ఆరోగ్యం, మెన్స్ట్రుయల్ హైజీన్‌పై అవగాహన పెంచే కథతో ఈ సినిమా రూపొందింది. సమాజంలో చాలాకాలంగా చర్చకు రాని అంశాన్ని ఈ చిత్రం ముందుకు తెచ్చింది.

8. టాయిలెట్ – ఒక ప్రేమ కథ (2017)

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శౌచాలయాల అవసరాన్ని ఈ సినిమా బలంగా చర్చిస్తుంది. ఒక మహిళ తన కుటుంబంలోనే మార్పు తీసుకురావడానికి చేసే పోరాటాన్ని ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది.

మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళల ధైర్యం, పోరాటం, సామాజిక మార్పులో వారి పాత్రను ప్రతిబింబించే ఈ సినిమాలను అల్ట్రా ప్లే ఓటీటీ వేదికలో ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించనుంది. మహిళల కథలు కేవలం వినోదం మాత్రమే కాకుండా సమాజానికి ప్రేరణగా నిలుస్తాయని ఈ వాచ్‌లిస్ట్ సూచిస్తోంది.

