Rashmi Gautam : నేను ఎలా ఉంటే నీకేం.. నెటిజన్ కి ఇచ్చిపడేసిన స్టార్ యాంకర్

Rashmi Gautam: యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ క్యారెక్టర్‌పై అసభ్యకరంగా కామెంట్ చేసిన నెటిజన్‌కు కౌంటర్ ఇచ్చింది రష్మీ.
Rashmi Gautam

Highlights

Rashmi Gautam : యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ క్యారెక్టర్‌పై అసభ్యకరంగా కామెంట్ చేసిన నెటిజన్‌కు , వ్యక్తిగత జీవితంపై విమర్శలు చేసిన వ్యక్తికి కౌంటర్ ఇచ్చింది రష్మీ.

Rashmi Gautam Bold Counter: గ్లామరస్ యాంకర్‌గా, వెండితెర నటిగా రష్మీ గౌతమ్ అంటే తెలియని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఉండరు. అయితే ఆమె కేవలం అందాల ప్రదర్శనకే పరిమితం కాదు, సామాజిక అంశాల మీద స్పందించాలన్నా, మూగజీవాల కోసం గొంతు ఎత్తాలన్నా రష్మీ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటారు. తాజాగా 'అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం' రోజే ఆమెకు ఎదురైన ఒక సంఘటన, దానికి ఆమె ఇచ్చిన రిటార్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది.

ఏం జరిగింది? ఆ అసభ్యకర కామెంట్ ఏంటి?

సాధారణంగా సెలబ్రిటీల పర్సనల్ లైఫ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో రకరకాల రూమర్స్ వస్తుంటాయి. కానీ, ఈసారి ఒక నెటిజన్ పరిధులు దాటి రష్మీ క్యారెక్టర్‌ను కించపరుస్తూ అత్యంత దారుణమైన కామెంట్ చేశాడు. మల్లెమాల ప్రొడక్షన్స్‌తో ఆమెకు అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఇప్పుడు పతివ్రతలా నటిస్తోందంటూ అసభ్య పదజాలంతో పోస్ట్ పెట్టాడు.

రష్మీ కౌంటర్

చాలామంది సెలబ్రిటీలు ఇలాంటి ట్రోల్స్‌ను చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తారు. కానీ రష్మీ మాత్రం ఈసారి మౌనంగా ఉండలేదు. సదరు నెటిజన్‌కు దిమ్మతిరిగేలా ఘాటు సమాధానం ఇచ్చింది."ముందు నువ్వు అన్నదానికి ప్రూఫ్ చూపించు. నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నాకు ఎన్ని సంబంధాలు ఉన్నా లేకపోయినా, నన్ను వేధించే హక్కు నీకు లేదు. నేను నిన్ను గానీ, నీ తండ్రిని గానీ, నీ కొడుకును గానీ పెళ్లి చేసుకునే వరకు, నా వ్యక్తిగత విషయాలు నీకు సమస్యే కాదు" అని కుండబద్దలు కొట్టింది.

కేవలం మహిళలనే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారు?

రష్మీ తన సమాధానంలో ఒక కీలకమైన పాయింట్‌ను లేవనెత్తింది. ఒకరి క్యారెక్టర్‌ను తక్కువ చేసి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు, కేవలం మహిళలనే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారు? అని ప్రశ్నించింది. "నాకు ఎవరితో లింక్ ఉందని నువ్వు నమ్ముతున్నావో వారి పేర్లు కూడా బయటపెట్టు. ఇద్దరి పేర్లూ బయటపెట్టినప్పుడే అది న్యాయం అవుతుంది" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఒక తప్పు జరిగిందని అనుకున్నప్పుడు కేవలం మహిళపైనే నిందలు వేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అని ఆమె నిలదీసిన తీరు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది.

మద్దతుగా నిలుస్తున్న నెటిజన్లు

మహిళా దినోత్సవం రోజున కూడా ఒక ఆడపిల్లపై ఇలాంటి వ్యక్తిగత దాడులు జరగడం పట్ల నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రష్మీ చూపిన ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ ఆమెకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. సెలబ్రిటీలు కూడా మనుషులేనని, వారికి మనోభావాలు ఉంటాయని, వారి ప్రైవసీని గౌరవించాలని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. విమర్శించడం సులభం, కానీ నిజానిజాలు తెలియకుండా ఒకరి జీవితాన్ని రచ్చకెక్కించడం సరైన పద్ధతి కాదు. రష్మీ ఇచ్చిన ఈ కౌంటర్ కేవలం ఆ ఒక్క నెటిజన్‌కే కాదు, సోషల్ మీడియా చాటున దాక్కుని ఇతరుల క్యారెక్టర్‌పై బురద చల్లే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక హెచ్చరిక లాంటిది.

