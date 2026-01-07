Chahal Divorce Twist: చహల్-ధనశ్రీ విడాకుల కేసులో ఊహించని మలుపు! మళ్లీ కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయా?
విడాకుల తర్వాత 'ది 50' రియాలిటీ షోలో చహల్-ధనశ్రీ మళ్లీ కలవబోతున్నారనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఇది నెట్టింట RJ మహ్వాష్పై సరికొత్త చర్చకు దారితీసింది.
సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న పుకార్ల ప్రకారం, కొన్ని నెలల క్రితం విడిపోయిన యుజ్వేంద్ర చహల్ మరియు ధనశ్రీ వర్మ చివరకు మళ్లీ కలిసి జంటగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. పలు మూలాల నుండి వస్తున్న వదంతుల ప్రకారం, 'ది 50' (The 50) అనే కార్యక్రమం తదుపరి సీజన్ కోసం ఈ జంటను ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అధికారికంగా విడిపోయిన తర్వాత ఒకే వేదికపై వారు మళ్లీ కలిసి నిలబడనున్నారు. అయితే దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదా ఖండన లేదు, కానీ ఈ ఊహాగానాలు మాత్రం ఇంటర్నెట్ను హోరెత్తిస్తున్నాయి.
ఈ నివేదికల ప్రకారం, ఈ సిరీస్లో ఆశించిన డ్రామాకు తగ్గట్టుగా, చహల్ మరియు ధనశ్రీ పేర్లను 'ది 50' తాత్కాలిక పోటీదారుల జాబితాలో చేర్చారు. ఈ షోలో ఓరీ, ఎమివే బంటాయ్, నిక్కీ తంబోలి, శ్వేతా తివారీ, అంకితా లోఖండే, శివ్ ఠాక్రే, కుశా కపిల, శ్రీశాంత్, ఉర్ఫీ జావేద్, తాన్యా మిట్టల్, మరియు ఫైసల్ షేక్ వంటి ప్రముఖులు, ఆన్లైన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కలగలిపి ఉంటారు. ఈ వార్త కనుక నిజమైతే, ఈ షోలో వారి ఉమ్మడి ప్రదర్శన అత్యంత హైప్ పొందే క్షణాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
చహల్ మరియు ధనశ్రీ నిజంగా కలిసి అడుగుపెడితే, విడాకుల తర్వాత ఈ జంట బహిరంగంగా కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది, ఇది ఖచ్చితంగా అభిమానుల మరియు మీడియా దృష్టిని తక్షణమే ఆకర్షిస్తుంది.
వారు 2020లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వారి ప్రవర్తన ద్వారా, ఈ జంటకు ఎటువంటి సమస్యలు లేవని సాధారణ అభిప్రాయం ఉండేది. క్యూట్ రీల్స్ మరియు డ్యాన్స్ వీడియోల ద్వారా సోషల్ మీడియాలో తమ జీవితాన్ని పంచుకోవడానికి వారు ఆసక్తి చూపేవారు. అయితే, కొన్ని సమస్యలు వారి సంతోషాన్ని దూరం చేశాయి, దీంతో వారు విడాకుల పత్రాలను దాఖలు చేశారు. 18 నెలల పాటు విడివిడిగా నివసించిన తర్వాత, వారు ముందుకు వెళ్లి విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు, బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్ట్ మార్చి 2025లో పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులకు పూర్తి సమ్మతి తెలపడంతో ఇది ఖరారైంది. చహల్ ఆమెకు రూ. 4.75 కోట్ల భరణం చెల్లించినట్లు కూడా పుకార్లు వచ్చాయి.
ఇటీవల చహల్, మహ్వాష్తో కొంత నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతున్నాడు. ఆమెతో కలిసి అతను కనిపించిన తర్వాత, అతని అభిమానులు దాని గురించి రకరకాలుగా ఊహిస్తున్నారు. చహల్ పోస్ట్లపై 'మహ్వాష్తో' అనే కామెంట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ను ముంచెత్తాయి. "❤️?" అనే క్యాప్షన్ ఉన్నప్పటికీ, యుజీ తమలో ఉన్న ఆశను పూర్తిగా చంపలేరని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఈ కలయిక పూర్తిగా వృత్తిపరమైనదా లేక మరేదైనా ఉందా అనేది ఎవరూ చెప్పలేరు, కనీసం అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు కాదు. అభిమానులందరూ ఒకే విధంగా ఊహిస్తున్నారు - ఒకవేళ వారు షోలోకి వస్తే, రియాలిటీ టీవీలో అత్యధిక రేటింగ్ పొందిన ప్రేక్షకులు ఈ ఇద్దరిని 'ది 50'లో చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తారు.