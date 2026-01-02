  • Menu
Explosive News: యూట్యూబర్ అన్వేశ్ కలల వీడియోల కారణంగా సోషల్ మీడియా హాట్

Highlights

హిందూ దేవుళ్లు కలలోకి వచ్చారని యూట్యూబర్ అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్ళీ వివాదానికి దారితీశాయి. నెటిజన్ల ఆగ్రహంతో పోలీసులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వివరాలను కోరుతున్నారు.

యూట్యూబర్ అన్వేష్ విడుదల చేసిన కొత్త వీడియో సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. తన కలలో ఆంజనేయ స్వామి మరియు విష్ణుమూర్తి కనిపించి, సామాన్యుల మరియు మహిళల సమస్యలను పరిష్కరించాలని తమను కోరారని అన్వేష్ ఆ వీడియోలో వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటనలు ఊహించని విధంగా కలకలం సృష్టించాయి.

గత కొన్ని వారాలుగా, హిందూ దేవతలపై, ముఖ్యంగా సీత మరియు ద్రౌపదిపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల కారణంగా అన్వేష్ తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. హిందూ సంఘాలు మరియు నెటిజన్ల నుండి బలమైన నిరసన వ్యక్తం కావడంతో, ఆయన క్షమాపణలు చెప్పవలసి వచ్చింది. అయితే, ఈ వివాదం సద్దుమణగక ముందే, అన్వేష్ మరో వీడియోతో ముందుకు వచ్చారు, ఇది ప్రజాగ్రహాన్ని మరింత పెంచింది.

తన తాజా వీడియోలో, అన్వేష్ మాట్లాడుతూ, విష్ణువు(Lord విష్ణు) తన కలలో కనిపించి, బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడటం మానేసి, సామాజిక అన్యాయాలపై పోరాడమని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. తెలుగు మాట్లాడే రాష్ట్రాలలో మతం ముసుగులో అనేక అన్యాయమైన ఆచారాలు మరియు కపట రాజకీయాలు రహస్యంగా జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. దైవిక మార్గదర్శకత్వం లభించిందని పేర్కొంటూ, మహిళల హక్కులు మరియు సామాజిక ప్రయోజనాల కోసం పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నానని, ఇకపై అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించనని, విష్ణు నామాన్ని ఉపయోగించి తిట్టనని అన్వేష్ పేర్కొన్నారు.

ఈ వీడియో పరిస్థితిని శాంతింపజేయడానికి బదులుగా మరింత ఉద్రిక్తం చేసింది మరియు ఆన్‌లైన్ విమర్శలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఛానెల్‌కు ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించడానికి మరియు తద్వారా ఎక్కువ వీక్షణలు పొందడానికి అన్వేష్ ఉద్దేశపూర్వకంగా మతపరమైన భావాలను రెచ్చగొడుతున్నారని పెద్ద ఎత్తున జనం ఆరోపించారు. నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, అన్వేష్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

పోలీసుల విచారణ:

అదే సమయంలో, పోలీసులు అన్వేష్ ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కు అధికారిక లేఖ పంపారు. అధికారులు సోషల్ మీడియా సంస్థ నుండి సమాచారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. లభించిన సమాచారం ఆధారంగా, పోలీసులు అన్వేష్‌కు నోటీసు జారీ చేసి తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఈ వివాదం మొత్తం మరింత పెద్దదవుతోంది, అన్వేష్ ప్రజల దృష్టిలో మరియు చట్టపరమైన చిక్కుల్లోకి నెట్టబడ్డారు.

