Uttar Pradesh: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో సంచలనం సృష్టించిన సూట్‌కేసులో యువతి డెడ్‌బాడీ మిస్టరీ వీడింది. ఆమెను తండ్రే గన్‌తో కాల్చి చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గత శుక్రవారం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మథురలోని యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వే సమీపంలో రెడ్‌కలర్ సూటుకేసును గుర్తించిన కూలీలు విషయాన్ని పోలీసులకు తెలిపారు. సూటుకేసును తెరిచిన పోలీసులకు ప్లాస్టిక్ కవర్‌లో చుట్టి ఉన్న యువతి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు విస్తుపోయే నిజాలు తెలిశాయి. కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా మరో కులానికి చెందిన వ్యక్తిని కుమార్తె పెళ్లి చేసుకోవడంతో అది జీర్ణించుకోలేని తండ్రి తన లైసెన్స్‌ రివాల్వర్‌తో కుమార్తెను కాల్చి చంపినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. మృతురాలి తల్లిదండ్రులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపర్చారు.