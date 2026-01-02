500 rupee note ban: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై కేంద్రం సీరియస్ క్లారిటీ!
రూ. 500 నోట్లు రద్దవుతున్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ వార్తలు పచ్చి అబద్ధాలని, వాటిని నమ్మవద్దని పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ స్పష్టం చేసింది. 500 నోట్లు యధావిధిగా చలామణిలో ఉంటాయని కేంద్రం వెల్లడించింది.
గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో రూ. 500 నోట్ల రద్దు గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. 2026 మార్చి నాటికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రూ. 500 నోట్లను చలామణి నుంచి ఉపసంహరించుకోబోతోందని వస్తున్న వార్తలు సామాన్యులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా స్పందించింది.
అదంతా అబద్ధం.. తేల్చి చెప్పిన PIB!
ఈ వైరల్ వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక విభాగం 'పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్' (PIB Fact Check) స్పష్టతనిచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని, రూ. 500 నోట్లను రద్దు చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని స్పష్టం చేసింది. "ఆర్బీఐ అటువంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు. ప్రస్తుతం చెలామణిలో ఉన్న రూ. 500 నోట్లు చట్టబద్ధమైనవి. ప్రజలు ఎటువంటి భయం లేకుండా లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు" అని ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా వివరించింది.
పాత వీడియోలతో తప్పుడు ప్రచారం
నిజానికి, ఒక పాత యూట్యూబ్ వీడియోను ఆధారం చేసుకుని కొందరు కావాలనే ఈ తప్పుడు ప్రచారానికి తెరలేపారు. ఆ వీడియోలో 2026 మార్చి నుండి నోట్లు రద్దవుతాయని ఒక యాంకర్ చెప్పినట్లుగా ఉంది. కానీ, అది పూర్తిగా ఎడిట్ చేసిన లేదా తప్పుగా చిత్రీకరించిన సమాచారమని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొట్టిపారేసింది.
పార్లమెంటులో ప్రభుత్వం ఏమందంటే?
గతంలోనే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి పార్లమెంటులో దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. రూ. 500 నోట్లను నిలిపివేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని, బ్యాంకులు మరియు ఏటీఎంలలో ఇవి యధావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయని ఆయన వెల్లడించారు.
ప్రజలకు సూచన: ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి ఇటువంటి సున్నితమైన వార్తలు వచ్చినప్పుడు ఆర్బీఐ లేదా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఇచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలి. ధృవీకరించని వార్తలను షేర్ చేసి ఇతరులను గందరగోళానికి గురిచేయవద్దు.