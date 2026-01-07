Weather Update :ఒకే సమయంలో విభిన్న వాతావరణ మార్పులు: ఏపీలో వర్షాలు, తెలంగాణలో చలిగాలులు
చలి ఇంకా తగ్గలేదు! బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, తెలంగాణలో జనవరి 12 వరకు తీవ్రమైన చలిగాలులు మరియు దట్టమైన పొగమంచు కొనసాగనుంది. పూర్తి వాతావరణ నివేదికను ఇక్కడ చూడండి.
ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, తెలంగాణలో మాత్రం చలిగాలులు, పొగమంచు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి:
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
ఈ వారం వాతావరణ మార్పులకు ప్రధాన కారణం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో జనవరి 5, 6 తేదీలలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం. ఇది వాయువ్య దిశగా వేగంగా కదులుతోంది. రాబోయే 24 నుండి 48 గంటల్లో ఇది నైరుతి బంగాళాఖాతాన్ని సమీపించి మరింత బలపడి తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యవస్థ వల్ల తమిళనాడుకు అత్యధిక వర్షాలు కురిసినప్పటికీ, దాని ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై కూడా ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: వర్ష సూచన
- వాతావరణ వ్యవస్థ దగ్గరవుతున్నందున, ఏపీలోని ప్రజలు తమ గొడుగులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- వర్షపాతం: ఈ వారాంతం నుండి దక్షిణ కోస్తాంధ్ర మరియు రాయలసీమ జిల్లాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
- వెచ్చని రాత్రులు: వర్షాన్ని మోసుకొచ్చే మేఘాల కారణంగా, సాధారణంగా ఉండే చలి తగ్గి, రాత్రులు కొంత వెచ్చగా ఉంటాయి.
- ప్రయాణ హెచ్చరిక: దట్టమైన పొగమంచు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అమరావతి చుట్టుపక్కల లేదా కోస్తా హైవేలపై రాత్రి లేదా ఉదయం పూట ప్రయాణించేటప్పుడు దృష్టి తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
తెలంగాణ: చలి కొనసాగుతుంది
తెలంగాణలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. జనవరి రెండో వారంలోనూ చలిగాలుల ప్రభావం తగ్గడం లేదు.
- పసుపు హెచ్చరిక (Yellow Warning): ఆదిలాబాద్, వరంగల్, మెదక్, సంగారెడ్డి మరియు కామారెడ్డితో సహా 11 జిల్లాలకు దట్టమైన పొగమంచు హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది.
- ఉష్ణోగ్రతలు: ఆదిలాబాద్లో ఇప్పటికే 9°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి.
- ఎప్పటివరకు?: ఉదయం పొగమంచు మరియు పొడి చలి కనీసం జనవరి 12 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
భద్రతకు ప్రాధాన్యత: ఈ వారం జాగ్రత్తలు
- తెలివిగా డ్రైవ్ చేయండి: దట్టమైన పొగమంచు ఎదురైతే, మీ లో బీమ్ హెడ్లైట్లను ఆన్ చేసి, సురక్షితమైన దూరాన్ని నిర్వహించండి. వీలైతే, తెల్లవారుజామున 4:00 AM నుండి 8:00 AM మధ్య ప్రయాణాన్ని నివారించండి.
- వెచ్చగా ఉండండి: వృద్ధులు మరియు పిల్లలపై చలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేయర్లుగా దుస్తులు ధరించండి మరియు శరీరం ఉష్ణోగ్రతను కాపాడుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా నీరు త్రాగాలి.
- రైతులకు హెచ్చరిక: చలి మరియు పొగమంచు సున్నితమైన పంటలను దెబ్బతీస్తాయి. మీ పంటలను రక్షించుకోవడానికి స్థానిక వ్యవసాయ సలహా కేంద్రాలతో టచ్లో ఉండండి.