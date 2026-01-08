Weather Alert: దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. ఏపీలో వర్షాలు, తెలంగాణలో గజగజ వణికించే చలి!
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ప్రభావంతో ఏపీలో శనివారం వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరిగి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గనున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం ఇప్పుడు వాయుగుండంగా బలపడింది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరగనుందని వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది.
తీరం దాటనున్న వాయుగుండం
అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం:
ప్రస్తుత స్థితి: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన వాయుగుండం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది.
తీరం దాటే సమయం: రేపు సాయంత్రం లేదా రాత్రి (జనవరి 9, 2026) హంబన్టోట - కల్మునై మధ్య శ్రీలంక తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.
దూరం: ప్రస్తుతం ఇది చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 980 కి.మీ దూరంలో ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ అంచనా
వాయుగుండం ప్రభావంతో కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమలో వాతావరణం ఇలా ఉండనుంది:
ఉత్తర కోస్తా & యానాం: శుక్రవారం, శనివారం పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల పొగమంచు దట్టంగా కురిసే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ కోస్తా & రాయలసీమ: శుక్రవారం వరకు పొడిగా ఉన్నప్పటికీ, శనివారం (జనవరి 10) ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: రాబోయే 5 రోజుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.
తెలంగాణ వాతావరణం: గడ్డకట్టే చలి!
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నివేదిక ప్రకారం తెలంగాణలో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి:
చలి తీవ్రత: తూర్పు దిశ నుండి వీస్తున్న గాలుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో చలి పుంజుకుంది.
తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు: రాబోయే రెండు రోజుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2°C నుండి 3°C తక్కువగా నమోదవుతాయి.
పొడి వాతావరణం: శుక్ర, శనివారాల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. వర్ష సూచన లేదు.
ముఖ్య గమనిక:
బయటకు వెళ్లేవారు ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు చలి గాలుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. సముద్రం అలజడిగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.