రైలులో లోయర్‌ బెర్త్‌ కావాలా? ఈ తప్పు చేస్తే దొరకదు! — టీటీఈ ముఖ్య సూచన

Highlights

రైలులో లోయర్ బెర్త్ దొరకడం లేదు అనుకుంటున్నారా? రైల్వే నియమాల ప్రకారం సీనియర్ సిటిజన్ కోటా, పీఎన్‌ఆర్‌ బుకింగ్‌ విధానం గురించి ఈ ఆర్టికల్‌లో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

సీనియర్ సిటిజన్లకు లోయర్ బెర్త్ రాకపోవడానికి కారణమిదే!

రైలులో ప్రయాణించే సమయంలో పెద్దవారికి లేదా గర్భిణులకు లోయర్ బెర్త్‌ (Lower Berth) దొరకడం చాలా అవసరం. కానీ చాలా సార్లు, అర్హత ఉన్నప్పటికీ ఈ బెర్త్ దొరకకపోవడంపై ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తుంటారు.

ఈ విషయంపై ఒక టీటీఈ (TTE) సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

ఆయన వివరాల ప్రకారం — 45 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు, 60 ఏళ్లు దాటిన పురుషులు సీనియర్ సిటిజన్ కోటాలో అర్హులు.

బుకింగ్ సమయంలో “Senior Citizen Quota” ఎంచుకుంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా లోయర్ బెర్త్ కేటాయిస్తుంది.

అదే విధంగా గర్భిణులకు కూడా ఈ కోటా వర్తిస్తుంది.

వైరల్ వీడియోలో టీటీఈ వివరణ

డిబ్రుగఢ్‌–రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలులో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఒక టీటీఈకి నలుగురు వృద్ధులు కలిశారు.

వారందరికీ లోయర్ బెర్త్ రాకపోవడంతో కారణం అడిగారు.

దీనిపై టీటీఈ ఇచ్చిన సమాధానం —

“ఒకే పీఎన్‌ఆర్‌ (PNR) పై సీనియర్ సిటిజన్‌లతో పాటు యువ ప్రయాణికులు ఉంటే, సిస్టమ్ దానిని జనరల్ కోటాగా పరిగణిస్తుంది. అందువల్ల లోయర్ బెర్త్ కేటాయించదు.”

అంటే, ఒక పీఎన్‌ఆర్‌లో ఇద్దరు వృద్ధులు, ఇద్దరు యువ ప్రయాణికులు ఉంటే,

సీనియర్ సిటిజన్ కోటా అమలుకావడం లేదు.

ఈ తప్పు చేస్తే లోయర్ బెర్త్ దొరకదు!

సీనియర్ సిటిజన్లకు లోయర్ బెర్త్ కావాలంటే,

1.వారికి వేరే పీఎన్‌ఆర్‌తో టికెట్ బుక్ చేయాలి.

2.ఇతర నాన్-సీనియర్ ప్రయాణికుల టికెట్లు వేరుగా బుక్ చేయాలి.

ఇలా చేస్తే సిస్టమ్ లోయర్ బెర్త్ ప్రాధాన్యతను సరిగ్గా కేటాయిస్తుంది.

కోటా కేటాయింపులు — క్లాస్‌వారీగా

  1. స్లీపర్ క్లాస్‌ (Sleeper Class): ప్రతి కోచ్‌లో 6–7 లోయర్ బెర్తులు
  2. AC 3-Tier: 4–5 లోయర్ బెర్తులు
  3. AC 2-Tier: 3–4 లోయర్ బెర్తులు

బుకింగ్ సమయంలో వయసు ధ్రువీకరణ అవసరం లేదు,

కానీ ప్రయాణ సమయంలో వయసును నిర్ధారించే ఐడీ ప్రూఫ్ తప్పనిసరి.

ముఖ్య సూచనలు (IRCTC Booking Tips):

1. “Senior Citizen” ఆప్షన్‌ను తప్పక సెలెక్ట్ చేయాలి.

2. పీఎన్‌ఆర్‌లో సీనియర్ సిటిజన్‌లను మాత్రమే ఉంచండి.

3. వృద్ధుల ప్రయాణానికి లోయర్ బెర్త్ గ్యారంటీ కావాలంటే వేరే టికెట్‌ బుక్ చేయడం ఉత్తమం.

4. గర్భిణి స్త్రీలు కూడా ఈ కోటా సదుపాయం పొందవచ్చు.

సంక్షిప్తంగా:

రైల్వే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా కోటాలను పరిగణిస్తుంది.

సరైన పద్ధతిలో బుకింగ్ చేస్తే సీనియర్ సిటిజన్‌లకు లోయర్ బెర్త్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది.

అందువల్ల, పీఎన్‌ఆర్‌ బుకింగ్‌లో చిన్న పొరపాట్లు చేయకండి —

వృద్ధులకు సౌకర్యంగా ప్రయాణం కల్పించండి.

