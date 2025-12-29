Elamanchili Tragedy: ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్ రూట్ లో అగ్ని ప్రమాదం
ఎలమంచిలి స్టేషన్లో ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్ అగ్నిప్రమాదంలో ఒక ప్రయాణికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. లోకో పైలట్ మరియు TTE తీసుకున్న అప్రమత్త చర్యల కారణంగా పెద్ద ప్రమాదం నివారించబడింది, అయితే విశాఖ–విజయవాడ రూట్లో రైలు సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి రైల్వే స్టేషన్లో ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే, లోకో పైలట్ మరియు రైలు టికెట్ ఎగ్జామినర్ (TTE) సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట ప్రాంతంలో B1 కోచ్లో మంటలు చెలరేగాయి. టాటానగర్ నుండి ఎర్నాకులం వెళ్తున్న ఈ రైలులోని B1 మరియు M2 ఏసీ కోచ్లలో దుప్పట్లు, ఇతర మండే వస్తువుల కారణంగా నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ రెండు కోచ్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి.
దురదృష్టవశాత్తు, విజయవాడకు చెందిన ఒక ప్రయాణికుడు B1 కోచ్లో మంటలకు చిక్కుకుని మరణించారు. "మృతుడి కుటుంబానికి సమాచారం అందించాం" అని రైల్వే అధికారులు ధృవీకరించారు. లోకో పైలట్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి పెను ప్రమాదం నుండి ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడారు.
ఏసీ బోగీలన్నీ దట్టమైన పొగతో నిండిపోవడంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. లేడీస్ కోచ్ తలుపులు ఇరుక్కుపోయినప్పటికీ, కొంత సమయం తర్వాత అందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. రైలు సిబ్బంది ప్రయాణికుల భద్రత కోసం తీవ్రంగా కృషి చేశారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు.
రైలు సర్వీసులకు అంతరాయం:
విశాఖపట్నం-విజయవాడ మార్గంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం వల్ల రైలు సర్వీసులకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ఎలమంచిలి స్టేషన్లో పలు రైళ్లు నిలిచిపోయాయి. దగ్ధమైన కోచ్లను తొలగించే క్రమంలో కొన్ని రైళ్లు రద్దు చేయబడగా, మరికొన్ని ఆలస్యంగా నడిచాయి. ప్రయాణికుల కోసం అధికారులు అనకాపల్లికి బస్సు సౌకర్యం కల్పించారు.
ప్రస్తుతానికి ఎలమంచిలి స్టేషన్లో జనరల్ టికెటింగ్ సేవలను నిలిపివేశారు. కేవలం రిజర్వేషన్ ఉన్న ప్రయాణికులను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. విజయవాడ వెళ్లే ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను చూసుకోవాలని సూచించారు.
3 నుండి 4 గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్న రైళ్లు:
ఈ అంతరాయం వల్ల కింది రైళ్లు 3 నుండి 4 గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి:
- 17479 – పూరి నుండి తిరుపతి
- 18045 – షాలిమార్ నుండి ఛాప్రా
- 12805 – విశాఖపట్నం నుండి లింగంపల్లి
- 17240 – విశాఖపట్నం నుండి గుంటూరు
విజయవాడ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ మోహిత్ ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. B1 కోచ్లోని ఎలక్ట్రికల్ బోర్డులో తలెత్తిన లోపం వల్ల మంటలు ప్రారంభమైనట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
ప్రయాణికుల సహాయార్థం హెల్ప్లైన్ నంబర్లు:
మరింత సమాచారం కోసం ప్రయాణికులు ఈ క్రింది నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు:
- ఎలమంచిలి: 7815909386
- అనకాపల్లి: 7569305669
- తుని: 7815909479
- సామర్లకోట: 7382629990
- రాజమండ్రి: 0883-2420541 / 43
- ఏలూరు: 7569305268
- విజయవాడ: 0866-౨౫౭౫౧౬౭
