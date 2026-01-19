Vande Bharat Sleeper టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారా? తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూల్స్ మార్చిన రైల్వే!
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లలో టికెట్ రద్దు నిబంధనలను రైల్వే కఠినతరం చేసింది. 8 గంటల ముందు క్యాన్సిల్ చేస్తే రీఫండ్ సున్నా. పూర్తి వివరాలు మరియు ఛార్జీల పట్టిక ఇక్కడ చూడండి.
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు త్వరలోనే పట్టాలెక్కనున్నాయి. అయితే, ఈ ప్రీమియం రైళ్లలో టికెట్ బుకింగ్ చేసే ముందు మీ ప్రయాణ ప్లాన్ పక్కాగా ఉండాలి. సాధారణ రైళ్లతో పోలిస్తే వీటి రీఫండ్ (Refund) నిబంధనలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి.
కొత్త క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు ఇవే (Vande Bharat Sleeper):
మీరు టికెట్ రద్దు చేసే సమయాన్ని బట్టి కోత విధించే మొత్తం మారుతుంది:
బుక్ చేసిన నిమిషం నుంచి: మీరు టికెట్ బుక్ చేసిన ఎప్పుడైనా సరే.. రైలు బయలుదేరడానికి 72 గంటల కంటే ముందు రద్దు చేస్తే, టికెట్ ధరలో 25 శాతం కట్ అవుతుంది.
72 గంటల నుంచి 8 గంటల లోపు: రైలు ప్రయాణ సమయానికి 72 గంటల నుంచి 8 గంటల ముందు క్యాన్సిల్ చేస్తే, ఏకంగా 50 శాతం నగదు కోత విధిస్తారు.
8 గంటల కంటే తక్కువ సమయం: రైలు బయలుదేరడానికి 8 గంటల లోపు టికెట్ రద్దు చేస్తే.. మీకు ఒక్క రూపాయి కూడా రీఫండ్ రాదు.
సాధారణ రైళ్లకు - వందే భారత్ స్లీపర్కు తేడా ఏంటి?
సాధారణ రైళ్లలో (Express/Superfast) క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు స్థిరంగా (Fixed) ఉంటాయి (ఉదాహరణకు సెకండ్ ఏసీకి రూ. 200). కానీ వందే భారత్ స్లీపర్లో శాతాల (Percentage) రూపంలో ఉండటంతో ప్రయాణికులకు భారీ నష్టం వాటిల్లుతుంది. అలాగే, సాధారణ రైళ్లలో 4 గంటల ముందు వరకు రీఫండ్ పొందే వీలుండగా, ఇక్కడ ఆ గడువును 8 గంటలకు పెంచారు.
ప్రయాణికులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీలక అంశాలు:
RAC ఉండదు: ఈ రైళ్లలో కేవలం 'కన్ఫర్మ్' టికెట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. RAC (Reservation Against Cancellation) ఆప్షన్ లేదు.
చార్ట్ ప్రిపరేషన్: రైలు బయలుదేరడానికి 8 గంటల ముందే చార్ట్ సిద్ధం చేస్తారు.
కనీస దూరం: ప్రయాణించాలనుకునే వారు కనీసం 400 కిలోమీటర్ల దూరానికి టికెట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రత్యేక కోటాలు: మహిళలు, దివ్యాంగులు, సీనియర్ సిటిజన్లకు మాత్రమే కొన్ని ప్రత్యేక కోటాలు వర్తిస్తాయి.
ముఖ్య గమనిక: వందే భారత్ స్లీపర్ లగ్జరీ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది, కానీ రిజర్వేషన్ ఖాళీగా పోకూడదనే ఉద్దేశంతో రైల్వే ఈ కఠిన నిబంధనలను తెచ్చింది. కాబట్టి ప్రయాణం 100% ఖాయం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం మేలు.