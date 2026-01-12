Vande Bharat ETBU Technology: ఆపదలో ఆదుకునే ETBU టెక్నాలజీ.. అసలేంటిది? ఎలా పనిచేస్తుంది?
వందే భారత్ రైళ్లలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణీకులు సిబ్బందితో నేరుగా మాట్లాడేందుకు ETBU (Emergency Talk-Back Unit) వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏయే సమయాల్లో వాడాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్.. కేవలం వేగానికి, విలాసానికి మాత్రమే కాదు, అత్యున్నత భద్రతా ప్రమాణాలకు కూడా మారుపేరుగా నిలుస్తోంది. ప్రయాణీకుల రక్షణ కోసం రైల్వే శాఖ ఇందులో 'ఎమర్జెన్సీ టాక్-బ్యాక్ యూనిట్' (ETBU) అనే అద్భుతమైన ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రైలు ప్రయాణంలో ఏదైనా ఆపద కలిగితే ఇది ప్రయాణీకులకు లైఫ్ లైన్లా పనిచేస్తుంది.
అసలేంటి ఈ ETBU టెక్నాలజీ?
ఎమర్జెన్సీ టాక్-బ్యాక్ యూనిట్ (ETBU) అనేది రైలులో ప్రయాణీకులకు, రైలు మేనేజర్ (గార్డ్) లేదా డ్రైవర్కు మధ్య నేరుగా సంబంధం కలిగించే ఒక సమాచార వ్యవస్థ.
ఎక్కడ ఉంటుంది: ప్రతి కోచ్లో తలుపుల దగ్గర లేదా ప్రయాణీకులకు అందుబాటులో ఉండేలా నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేశారు.
ఎలా గుర్తించాలి: వీటిపై స్పష్టంగా "ETBU" అని రాసి ఉంటుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
దీని ఉపయోగం చాలా సులభం:
- బటన్ నొక్కండి: అత్యవసర పరిస్థితిలో యూనిట్పై ఉన్న బటన్ను నొక్కగానే రైలు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.
- లైవ్ కమ్యూనికేషన్: ప్రయాణీకుల వాయిస్ నేరుగా గార్డ్ క్యాబిన్ లేదా రైలు సిబ్బందికి వినబడుతుంది.
- ద్విముఖ సంభాషణ: ఇది టూ-వే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. అంటే మీరు సమస్యను చెప్పడమే కాదు, అవతలి వైపు నుంచి సిబ్బంది ఇచ్చే సూచనలను కూడా వినవచ్చు. రద్దీగా ఉండే వాతావరణంలో కూడా స్పష్టమైన శబ్దం వచ్చేలా దీనిని రూపొందించారు.
ఏ సందర్భాల్లో వాడాలి?
ఈ వ్యవస్థను కేవలం ఈ క్రింది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి:
వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి: ప్రయాణీకులకు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు రావడం లేదా తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురవడం.
భద్రతా ముప్పు: రైలులో అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా వస్తువులు కనిపించినప్పుడు.
సాంకేతిక లోపాలు: అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినా లేదా మరేదైనా ప్రమాదకర లోపం తలెత్తినా.
నేరపూరిత చర్యలు: దొంగతనాలు లేదా ఇతర గొడవలు జరిగినప్పుడు.
దుర్వినియోగం చేస్తే కఠిన చర్యలు!
జోధ్పూర్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ (DRM) అనురాగ్ త్రిపాఠి ప్రయాణీకులకు ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక చేశారు.
"ETBU అనేది ప్రాణాలను రక్షించే వ్యవస్థ. దీనిని కేవలం నిజమైన అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనే వాడాలి. సరదాకో, వినోదం కోసమో బటన్ నొక్కి రైలు సిబ్బందిని ఇబ్బంది పెడితే, రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం."
వందే భారత్లో ఇప్పటికే ఉన్న CCTV కెమెరాలు, ఆటోమేటిక్ డోర్లు, కవచ్ (Kavach) వ్యవస్థకు తోడు ఈ ETBU సాంకేతికత తోడవడంతో ప్రయాణీకుల భద్రత మరింత పటిష్టమైంది.