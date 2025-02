10 రోజుల క్రితమే రూ. 90 లక్షలు ఖర్చుపెట్టి అమెరికా వెళ్లారు... అప్పుడే తిప్పి పంపించారు

US flight landed in Amritsar airport: అమెరికా నుండి రెండో మిలిటరీ విమానం వచ్చింది. C-17 గ్లోబ్‌మాస్టర్ అనే ఈ విమానంలో 119 మంది భారతీయులను అమెరికా ఇండియాకు డిపోర్ట్ చేసింది. వీరంతా అమెరికాలో సరైన పత్రాలు లేకుండా అక్కడి అధికారులకు దొరికిపోయారు. 10 రోజుల వ్యవధిలో ఇండియాకు అమెరికా పంపించిన రెండో విమానం ఇది.



ఫిబ్రవరి 5న టెక్సాస్‌లోని శాన్ ఆంటోనియో నుండి వచ్చిన మొదటి విమానంలో 104 మంది ఇండియాకు చేరుకున్నారు. ఆదివారం 157 మంది భారతీయులతో మూడో విమానం కూడా రానుంది.

పంజాబ్ సీం భగవంత్ మాన్ ఆరోపణలకు స్పందించిన బీజేపి

పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్టులోనే అమెరికా డిపోర్టేషన్ విమానాలను దించుతుండటంపై ఆ రాష్ట్ర సీఎం భగవంత్ మాన్ కేంద్రంపై పలు ఆరోపణలు చేశారు. "అమృత్‌సర్ గోల్డెన్ టెంపుల్ ఉన్నటువంటి పవిత్ర స్థలం. అలాంటి అమృత్‌సర్‌కు చెడ్డపేరు తీసుకురావడానికే భారతీయ అక్రమవలసదారులతో అమెరికా పంపిస్తోన్న విమానాలను ఢిల్లీకి రానివ్వకుండా కేంద్రం మధ్యలోనే అమృత్‌సర్‌లో దించుతోంది" అని భగవంత్ మాన్ ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే.

భగవంత్ మాన్ ఆరోపణలపై బీజేపి నేతలు స్పందించారు. అమెరికా నుండి ఇండియాలోకి వచ్చిన తరువాత మొదటిగా వచ్చే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ అమృత్‌సర్ కావడం వల్లే కేంద్రం అమెరికా విమానాలను అక్కడే ల్యాండింగ్ చేస్తోందని బీజేపి జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ఆర్పీ సింగ్ జవాబిచ్చారు.

కేంద్రానికి పంజాబ్ సీఎం రివర్స్ కౌంటర్

అయితే, బీజేపి నేతల కౌంటర్‌కు పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ స్పందించారు. ఒకవేళ బీజేపి నేతలు చెబుతున్నట్లుగా అమెరికా నుండి ఢిల్లీ కంటే అమృత్‌సర్ దగ్గరిగా ఉందని అనుకున్నట్లయితే, ఇక్కడి నుండే అమెరికా, కెనడా దేశాలకు అంతర్జాతీయ విమానాలు పంపించేందుకు ఎందుకు అనుమతించడం లేదని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు.

#WATCH | Punjab: The aircraft carrying the second batch of illegal Indian immigrants from the US, lands at the Amritsar airport. pic.twitter.com/5SNlv6YAqk