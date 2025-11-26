UPSC: యూపీఎస్సీ శతవార్షికోత్సవ వేడుకలు ఢిల్లీలో ఘనంగా ప్రారంభం
వందేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వేడుకల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న ఓం బిర్లా, జితేంద్ర సింగ్ నియామక వ్యవస్థల బలోపేతంపై రెండు రోజుల జాతీయ సదస్సు
దేశంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామకానికి అత్యున్నత ప్రమాణంగా పేరుగాంచిన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) శతవసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శతవార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాజ్యాంగ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమాలు రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు. న్యూఢిల్లీలోని భారత మండపంలో జరిగిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ కీలక సమావేశంలో యూపీఎస్సీ ప్రస్తుత ఛైర్మన్, సభ్యులు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల ఛైర్మన్లు, సభ్యులు, మాజీ ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులు పాల్గొంటున్నారు. ఈ వేడుకలను ఉత్సవాలకే పరిమితం చేయకుండా దేశ వ్యాప్తంగా నియామక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల పని విధానాలను మరింత పారదర్శకంగా, ప్రజలకు చేరువయ్యేలా, జవాబుదారీతనం కలిగిన విధంగా రూపుదిద్దడానికి సూచనలు, చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పరీక్షా విధానాల్లో అవసరమైన సంస్కరణలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లపై కూడా ఈ సదస్సులో ప్రత్యేక చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి ఆధునిక రంగాలను నియామక ప్రక్రియలో ఎలా వినియోగించాలి, వాటితో వచ్చే అవకాశాలు—సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే అంశాలపై నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలు వెల్లడిస్తున్నారు. నైతికత, సుపరిపాలన, సమర్థతతో కూడిన సర్వీసులను లక్ష్యంగా ఈ శతవార్షికోత్సవ సదస్సు ముందుకు సాగుతోంది.