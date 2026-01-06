  • Menu
ఉపాసన 'బేబీ బంప్' వైరల్: సరోగసీ వార్తలకు చెక్ పెట్టిన మెగా కోడలు.. త్వరలో కవలలకు జన్మ!

Highlights

ఉపాసన ప్రెగ్నెన్సీపై వస్తున్న సరోగసీ పుకార్లకు చెక్ పడింది. తాజాగా బేబీ బంప్‌తో కనిపిస్తున్న ఉపాసన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

టాలీవుడ్ క్యూట్ కపుల్స్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే పేరు రామ్ చరణ్ - ఉపాసన. వివాహమైన 11 ఏళ్ల తర్వాత క్లీంకారకు జన్మనిచ్చిన ఈ జంట, ప్రస్తుతం రెండోసారి గర్భం దాల్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి ఉపాసన కవల పిల్లలకు (Twins) జన్మనివ్వబోతున్నట్లు మెగా కుటుంబం ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించింది.

సరోగసీ పుకార్లకు చెక్!

సాధారణంగా సెలబ్రిటీల విషయంలో ఏదో ఒక గాసిప్ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఉపాసన ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలోనూ కొందరు ఆకతాయిలు ఈసారి ఆమె "సరోగసీ" (Surrogacy) పద్ధతి ద్వారా పిల్లల్ని కనబోతోందంటూ సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. మెగా ఫ్యామిలీ ఈ వార్తలపై నేరుగా స్పందించనప్పటికీ, తాజాగా బయటకు వచ్చిన ఒక ఫొటో ఈ పుకార్లన్నింటినీ పటాపంచలు చేసింది.

బిర్యానీ పార్టీలో సందడి:

తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి నివాసానికి ప్రముఖ జపనీస్ చెఫ్ అసవా తకమాసా విచ్చేశారు. ఆయన మెగా కుటుంబం కోసం ప్రత్యేకంగా తన చేతి వంటతో బిర్యానీని సిద్ధం చేశారు. ఈ విందులో చిరు సతీమణి సురేఖతో పాటు రామ్ చరణ్, ఉపాసన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తీసుకున్న ఫొటోలలో ఉపాసన 'బేబీ బంప్' స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీంతో ఆమె సహజ పద్ధతిలోనే గర్భం దాల్చిందని, సరోగసీ వార్తల్లో నిజం లేదని స్పష్టమైంది.

వరుస సినిమాలతో చరణ్ బిజీ:

ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషంగా ఉన్న రామ్ చరణ్, మరోవైపు కెరీర్ పరంగానూ దూసుకుపోతున్నారు.

  • RC16 (పెద్ది): బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. మార్చి 27న చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.
  • రంగస్థలం 2: సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ సెన్సేషనల్ సీక్వెల్ కోసం స్క్రిప్ట్ పనులు పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే ఇది పట్టాలెక్కనుంది.

మెగా వారసుల రాక కోసం అభిమానులు ఇప్పుడే సంబరాలు మొదలుపెట్టారు. మరికొన్ని నెలల్లో మెగా ఇంట్లో మరోసారి పండగ వాతావరణం నెలకొననుంది.

