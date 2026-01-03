Union Budget 2026: సీనియర్ సిటిజన్లకు శుభవార్తేనా? పెన్షన్, పన్నుల్లో మార్పులు?
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో సీనియర్ సిటిజన్లకు పెన్షన్, పన్ను మినహాయింపులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో కీలక ఉపశమనం కలిగించే ప్రకటనలు ఉండవచ్చన్న అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై సీనియర్ సిటిజన్లలో అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, వైద్య ఖర్చులు, పరిమిత ఆదాయం నేపథ్యంలో ఈసారి బడ్జెట్లో వృద్ధులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే ప్రకటనలు ఉండవచ్చని వివిధ నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పెన్షన్లు, పన్ను మినహాయింపులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో కీలక మార్పులు ఉండొచ్చన్న చర్చ జరుగుతోంది.
70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు నెలవారీ పెన్షన్ను పెంచే అంశాన్ని కేంద్రం పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చని సమాచారం. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న సామాజిక సంక్షేమ పథకాలలో వయస్సు ఆధారంగా కొత్త స్లాబ్లు రూపొందించే అవకాశంపై చర్చ సాగుతోంది. 70–75 సంవత్సరాలు, 75 ఏళ్లు పైబడిన వారికి వేర్వేరు పెన్షన్ స్లాబ్లు అమలు చేయవచ్చని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం కనీస పెన్షన్ను నెలకు రూ.7,500 నుంచి రూ.9,000 వరకు పెంచాలన్న డిమాండ్ తెరపైకి వచ్చింది. అయితే ఇవన్నీ ప్రాథమిక అంచనాలే తప్ప అధికారిక ప్రకటన ఏదీ ఇంకా వెలువడలేదు.
పెన్షన్తో పాటు పన్ను ఉపశమనం అంశం కూడా బడ్జెట్లో కీలకంగా ఉండొచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పాత ఆదాయపు పన్ను విధానం ప్రకారం 60–79 ఏళ్ల సీనియర్ సిటిజన్లకు రూ.3 లక్షలు, 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి రూ.5 లక్షల వరకు ప్రాథమిక మినహాయింపు ఉంది. అయితే ఆరోగ్య ఖర్చుల భారం దృష్ట్యా ఈ పరిమితులను పెంచే అవకాశాన్ని పరిశీలించవచ్చని సూచనలు వస్తున్నాయి.
అలాగే సెక్షన్ 80D కింద ఆరోగ్య బీమా లేదా వైద్య ఖర్చులపై ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.50,000 మినహాయింపును పెంచే అంశం, సెక్షన్ 80TTB కింద వడ్డీ ఆదాయంపై మినహాయింపును సవరించే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పష్టత రాలేదు.
ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో కూడా సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేక చర్యలు ఉండవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కవరేజ్ ఉన్న ఆరోగ్య బీమా పథకాలు, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై దృష్టి, చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక వైద్య సదుపాయాల విస్తరణపై బడ్జెట్ 2026లో ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చని అంచనా.
మొత్తంగా కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 సీనియర్ సిటిజన్లకు పెన్షన్, పన్నులు, ఆరోగ్య రంగాల్లో కొంత ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉందన్న ఆశలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ అంశాలపై తుది స్పష్టత ఫిబ్రవరి 1న జరిగే బడ్జెట్ ప్రసంగం అనంతరమే రావాల్సి ఉంది. అప్పటి వరకు ఇవన్నీ అంచనాలుగానే పరిగణించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.