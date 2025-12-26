Indian Railways: రైలు ఛార్జీలు నేటి నుండి పెంపు: ప్రతి తరగతికి పెరిగిన శాతం వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి
డిసెంబర్ 26 నుంచి భారతీయ రైల్వేలు రైలు టికెట్ ధరలను పెంచాయి. ఇది గత ఆరు నెలల్లో రెండోసారి పెంపు కావడం గమనార్హం. సెకండ్ క్లాస్, స్లీపర్, ఏసీ, మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ మరియు ప్రీమియం రైళ్లలో ఎంత అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందో, అలాగే ఏ ఛార్జీలు మారకుండా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.
ఫెడరల్ రైల్వే మంత్రి నిన్న మెయిన్ లైన్ ఇయర్ 2021-2022 ఛార్జీల సవరణను ప్రకటించారు, దీని ఫలితంగా రైలు ప్రయాణ ఖర్చులు పెరిగాయి. ఈ మార్పు ఈ సంవత్సరంలో రెండవ రైలు ఛార్జీల సవరణ, మరియు ప్రయాణీకులకు సరసమైన ప్రయాణం మరియు రైల్వే కార్యకలాపాల దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వం మధ్య సమతుల్యతను సాధించేందుకు చేసిన రెండవ ప్రయత్నం ఇది.
ఈ మార్పులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయి, అంటే డిసెంబర్ 26వ తేదీ నుండి ప్రయాణం ప్రారంభించే వారికి మాత్రమే పెరిగిన ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. ఆ తేదీకి ముందు తమ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణీకులు తమ రైలు ప్రయాణానికి పెరిగిన రిజర్వేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
సబర్బన్ రైళ్లు మరియు సీజన్ టిక్కెట్లపై ఎటువంటి పెంపు లేదు
రోజువారీ ప్రయాణీకులకు ఊరటనిచ్చే వార్త ఏమిటంటే, సబర్బన్ రైలు సేవలు మరియు నాన్-సబర్బన్, సబర్బన్ సేవలు రెండింటినీ కలిగి ఉన్న సీజన్ టిక్కెట్లపై ఛార్జీల పెంపు ప్రభావం ఉండదు. రిజర్వేషన్ ఫీజు, సూపర్ఫాస్ట్ రేటు మరియు ఇతర అదనపు ఛార్జీలు మునుపటి మాదిరిగానే ఉంటాయి.
సవరించిన రైలు ఛార్జీల పెంపు - దూరం ఆధారంగా
సవరించిన రేట్ల ఆధారంగా ప్రతి మైలేజీకి ప్రాథమిక పెంపును నొక్కి చెబుతూ, రెండవ తరగతి ఛార్జీలు పెంచబడ్డాయి.
- 215 కి.మీ వరకు: పెంపు లేదు
- 216-750 కి.మీ: ₹5 పెంపు
- 751-1,250 కి.మీ: ₹10 పెంపు
- 1,251-1,750 కి.మీ: ₹15 పెంపు
- 1,751-2,250 కి.మీ: ₹20 పెంపు
స్లీపర్ క్లాస్ & ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్డినరీ
- కిలోమీటరుకు 1 పైసా ఛార్జీల పెంపు
మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు (AC & నాన్-AC)
- అన్ని తరగతులకు కిలోమీటరుకు 2 పైసలు ఛార్జీల పెంపు
కాబట్టి ఇప్పుడు, సాధారణ మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో 500 కి.మీ ప్రయాణానికి సుమారు ₹10 అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రీమియం మరియు ప్రత్యేక రైళ్లకు కూడా వర్తింపు
కొత్త ఛార్జీలు అనేక ప్రసిద్ధ రైలు సేవలకు వర్తిస్తాయి, వాటిలో:
రాజధాని, శతాబ్ది, దురంతో, వందే భారత్, తేజస్, హమ్సఫర్, అమృత్ భారత్, గరీబ్ రథ్, జన శతాబ్ది, గతిమాన్, అంత్యోదయ, యువ ఎక్స్ప్రెస్, మహామన, నమో భారత్ రాపిడ్ రైలు మరియు తేజస్ రాజధాని.
ఇవి మాత్రం మారలేదు
- రిజర్వేషన్ ఫీజులు
- సూపర్ఫాస్ట్ సేవల ఛార్జీలు
- జీఎస్టీ (GST) నిబంధనలు
- ఛార్జీల రౌండింగ్
తాజా ధరల పెంపు సరసమైనదని, ఆదాయాలకు అనుగుణంగా ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని మరియు రైల్వేలకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పెంపొందిస్తుందని రైల్వే శాఖ పేర్కొంది.