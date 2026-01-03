Aadhaar Hackathon 2026: టాప్ 5 విజేతలు నగదు బహుమతులు & గుర్తింపు అందుకుంటారు
ఆధార్ హ్యాకథాన్ 2026లో పాల్గొనండి! రూ. 2 లక్షల వరకు నగదు బహుమతులు, ప్రభుత్వ సర్టిఫికెట్లు గెలుచుకోండి. మీ డేటా సైన్స్, AI & ML ప్రతిభను చాటుకోండి.
డేటా ఆధారిత పరిష్కారాల ద్వారా ఆధార్ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో భారత ప్రభుత్వం 'ఆధార్ హ్యాకథాన్ 2026'ను ప్రకటించింది. యువ ప్రతిభావంతులు, డేటా సైంటిస్టులు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులు తమ సృజనాత్మక ఆలోచనలను ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక గొప్ప వేదిక.
ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు:
ఈ పోటీలో విజేతలకు నగదు బహుమతులతో పాటు ప్రభుత్వం గుర్తించిన సర్టిఫికెట్లు కూడా అందజేస్తారు:
- ప్రథమ బహుమతి: రూ. 2,00,000
- ద్వితీయ బహుమతి: రూ. 1,50,000
- తృతీయ బహుమతి: రూ. 75,000
- నాల్గవ బహుమతి: రూ. 50,000
- ఐదవ బహుమతి: రూ. 25,000
ఆధార్ హ్యాకథాన్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం:
UIDAI వద్ద ఉన్న భారీ డేటాబేస్ను విశ్లేషించి, కింది అంశాలపై వినూత్న పరిష్కారాలను కనుగొనడమే ఈ పోటీ ప్రధాన లక్ష్యం:
- ప్రభుత్వ సేవలను పౌరులకు మరింత సులభంగా అందించడం.
- భద్రత మరియు గోప్యతా (Privacy) ఫీచర్లను మెరుగుపరచడం.
- వ్యవస్థలో ఉన్న సాంకేతిక లోపాలను సరిదిద్దడం.
ఎవరు పాల్గొనవచ్చు? రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ:
- విద్యార్థులు మరియు కొత్తగా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారు.
- సాంకేతిక నిపుణులు.
- డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), లేదా మెషీన్ లెర్నింగ్ (ML) రంగాల్లోని స్టార్టప్ బృందాలు.
ముఖ్య తేదీ: ఈ జాతీయ స్థాయి పోటీకి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్లు 2026, జనవరి 5 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి గల వారు అధికారిక పోర్టల్ event.data.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎందుకు పాల్గొనాలి?:
సామాజిక సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలను కనుగొనడంలో భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా ఉంచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఇది కేవలం పోటీ మాత్రమే కాదు, వంద కోట్ల మందికి పైగా పౌరులకు సేవలు అందిస్తున్న వ్యవస్థలో భాగస్వాములు కావడానికి ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశం. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి!