నేడు తీవ్ర తుఫాన్‌గా మారే అవకాశం Highlights Weather Updates: సాగర్ ద్వీపానికి 580 కి.మీ దూరంలో సిత్రాంగ్‌ తుఫాన్‌

Weather Updates: తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫాన్‌ సిత్రాంగ్ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం సాగర్ ద్వీపానికి 580 కిలోమీటర్ల దూరంతో సిత్రాంగ్ కేంద్రీకృతమై ఉంది. అండమాన్ సముద్రం వద్ద ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారిందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. గంటకు 18 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయవ్య దిశగా పయనిస్తోందని IMD పేర్కొంది. తుఫానుగా మారిన అనంతరం దిశ మార్చుకుని ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా పయనిస్తుందని, రేపు ఉదయం బంగ్లాదేశ్ లోని టింకోనా ద్వీపం, సాంద్విప్ మధ్య తీరం దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. అంతేకాదు..ఒరిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్లోనూ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని IMD పేర్కొంది.