Tirumala Vaikuntha Dwara Darshanam: భక్తులకు దివ్య అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యం.. రంగంలోకి AI సాంకేతికత!
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు జరగనున్నాయి. భక్తుల రద్దీని నిర్వహించడానికి టీటీడీ తొలిసారిగా ఏఐ (AI) సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. భక్తులకు మెరుగైన సేవలందించాలని అధికారులను అదనపు ఈవో కోరారు.
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు (డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8 వరకు) ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. భక్తులకు స్వామివారి దర్శనాన్ని ఒక మధురమైన, దివ్యమైన అనుభూతిగా మార్చాలని టీటీడీ అదనపు ఈవో సి.హెచ్.వెంకయ్య చౌదరి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఏఐ (AI) సాంకేతికతతో రద్దీ నిర్వహణ
ఈసారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికతను వాడుతోంది. భక్తుల భద్రత మరియు క్యూ లైన్ల నిర్వహణ కోసం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ను వినియోగిస్తున్నట్లు అదనపు ఈవో వెల్లడించారు.
- ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ: ఏఐ సాంకేతికత ద్వారా భక్తుల రాక, వాహనాల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు స్క్రీన్లపై పర్యవేక్షించవచ్చు.
- కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్: వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 లోని 'ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్' ద్వారా ఐటీ నిపుణులు, పోలీస్ మరియు విజిలెన్స్ విభాగాలు సమన్వయంతో పని చేస్తాయి.
- టోకెన్ల విధానం: దర్శన టోకెన్ల కేటాయింపులో ఈసారి కొన్ని విధానాత్మక మార్పులు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం
ఆదివారం సాయంత్రం ఆస్థాన మండపంలో జరిగిన సమావేశంలో వెంకయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ.. విధుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు మరియు పోలీసులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.
24 గంటల అప్రమత్తత: భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా 24 గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
సమస్య రహిత వ్యవస్థ: భవిష్యత్తులో తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల కోసం ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేని వ్యవస్థను నిర్మించడమే టీటీడీ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ సమావేశంలో టీటీడీ జేఈవో వీరబ్రహ్మం, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.