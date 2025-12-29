  • Menu
Home  > జాతీయం

Vaikuntha Dwara Darshanam 2026: నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే 'వైకుంఠ ద్వార' దర్శనం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు!

Vaikuntha Dwara Darshanam 2026: నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు!
x
Highlights

నేటి అర్ధరాత్రి నుండి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలో తొలి మూడు రోజులు టోకెన్లు ఉన్న వారికే ప్రాధాన్యత. భక్తులు ఆధార్ కార్డు, టోకెన్ కాపీ తప్పనిసరిగా తెచ్చుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది.

కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో అత్యంత పవిత్రమైన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు (డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8 వరకు) అంతా సిద్ధమైంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి (మంగళవారం తెల్లవారుజామున) శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ఈ పది రోజుల పాటు భక్తులకు దివ్యమైన అనుభూతిని అందించేందుకు టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

దర్శన వేళలు - కీలక సమాచారం:

తొలి మూడు రోజులు (డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1): ఈ రోజుల్లో కేవలం లక్కీ డిప్ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రమే దర్శనం ఉంటుంది. ఎటువంటి ప్రత్యేక దర్శనాలు (VIP బ్రేక్ వంటివి) ఉండవు.

జనవరి 2 నుండి 8 వరకు: రోజుకు 15 వేల చొప్పున రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, వెయ్యి చొప్పున శ్రీవాణి టికెట్లు జారీ అయ్యాయి.

సర్వదర్శనం: జనవరి 2 నుండి 8 వరకు ఎటువంటి టోకెన్లు లేని భక్తులకు కూడా సర్వదర్శనం కల్పిస్తారు.

మీ వెంట ఇవి తప్పనిసరి!

వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఈ క్రింది వాటిని వెంట ఉంచుకోవాలని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది:

  • ఆధార్ కార్డు: ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి.
  • టోకెన్ ప్రింట్ కాపీ: మీరు పొందిన టోకెన్ లేదా టికెట్ హార్డ్ కాపీ ఉండాలి.
  • నిర్దేశిత సమయం: టోకెన్‌పై ఉన్న సమయానికి, సూచించిన ప్రదేశానికి (Reporting Point) మాత్రమే చేరుకోవాలి.

ప్రవేశ మార్గాలు (Entry Points) - సమయాల వారీగా:

మంగళవారం (వైకుంఠ ఏకాదశి) రోజున టోకెన్ ఉన్న భక్తులను ఈ క్రింది మార్గాల ద్వారా అనుమతిస్తారు:

  • తెల్లవారుజామున 1:00 నుండి ఉదయం 11:00 వరకు: కృష్ణతేజ ప్రవేశ మార్గం.
  • ఉదయం 11:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు: ఏటీజీహెచ్ (ATGH) మార్గం.
  • సాయంత్రం 5:00 నుండి రాత్రి 10:00 వరకు: శిలాతోరణం ప్రవేశ మార్గం.

ముఖ్య పర్వదినాలు:

వైకుంఠ ఏకాదశి (మంగళవారం): ఉదయం శ్రీవారు స్వర్ణరథంపై మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

వైకుంఠ ద్వాదశి (బుధవారం): వేకువజామున స్వామివారి పుష్కరిణిలో పవిత్ర 'చక్రస్నానం' నిర్వహిస్తారు.

స్థానిక ఆలయాల్లోనూ ఏర్పాట్లు:

తిరుమలతో పాటు తిరుపతిలోని స్థానిక ఆలయాలను కూడా ముస్తాబు చేశారు. దాదాపు 10 టన్నుల పుష్పాలు, లక్ష కట్ ఫ్లవర్స్‌తో ఆలయాలను అందంగా అలంకరించారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని చోట్లా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick