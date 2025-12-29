Vaikuntha Dwara Darshanam 2026: నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే 'వైకుంఠ ద్వార' దర్శనం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు!
నేటి అర్ధరాత్రి నుండి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలో తొలి మూడు రోజులు టోకెన్లు ఉన్న వారికే ప్రాధాన్యత. భక్తులు ఆధార్ కార్డు, టోకెన్ కాపీ తప్పనిసరిగా తెచ్చుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది.
కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో అత్యంత పవిత్రమైన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు (డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8 వరకు) అంతా సిద్ధమైంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి (మంగళవారం తెల్లవారుజామున) శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ఈ పది రోజుల పాటు భక్తులకు దివ్యమైన అనుభూతిని అందించేందుకు టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
దర్శన వేళలు - కీలక సమాచారం:
తొలి మూడు రోజులు (డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1): ఈ రోజుల్లో కేవలం లక్కీ డిప్ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రమే దర్శనం ఉంటుంది. ఎటువంటి ప్రత్యేక దర్శనాలు (VIP బ్రేక్ వంటివి) ఉండవు.
జనవరి 2 నుండి 8 వరకు: రోజుకు 15 వేల చొప్పున రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, వెయ్యి చొప్పున శ్రీవాణి టికెట్లు జారీ అయ్యాయి.
సర్వదర్శనం: జనవరి 2 నుండి 8 వరకు ఎటువంటి టోకెన్లు లేని భక్తులకు కూడా సర్వదర్శనం కల్పిస్తారు.
మీ వెంట ఇవి తప్పనిసరి!
వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఈ క్రింది వాటిని వెంట ఉంచుకోవాలని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది:
- ఆధార్ కార్డు: ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి.
- టోకెన్ ప్రింట్ కాపీ: మీరు పొందిన టోకెన్ లేదా టికెట్ హార్డ్ కాపీ ఉండాలి.
- నిర్దేశిత సమయం: టోకెన్పై ఉన్న సమయానికి, సూచించిన ప్రదేశానికి (Reporting Point) మాత్రమే చేరుకోవాలి.
ప్రవేశ మార్గాలు (Entry Points) - సమయాల వారీగా:
మంగళవారం (వైకుంఠ ఏకాదశి) రోజున టోకెన్ ఉన్న భక్తులను ఈ క్రింది మార్గాల ద్వారా అనుమతిస్తారు:
- తెల్లవారుజామున 1:00 నుండి ఉదయం 11:00 వరకు: కృష్ణతేజ ప్రవేశ మార్గం.
- ఉదయం 11:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు: ఏటీజీహెచ్ (ATGH) మార్గం.
- సాయంత్రం 5:00 నుండి రాత్రి 10:00 వరకు: శిలాతోరణం ప్రవేశ మార్గం.
ముఖ్య పర్వదినాలు:
వైకుంఠ ఏకాదశి (మంగళవారం): ఉదయం శ్రీవారు స్వర్ణరథంపై మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
వైకుంఠ ద్వాదశి (బుధవారం): వేకువజామున స్వామివారి పుష్కరిణిలో పవిత్ర 'చక్రస్నానం' నిర్వహిస్తారు.
స్థానిక ఆలయాల్లోనూ ఏర్పాట్లు:
తిరుమలతో పాటు తిరుపతిలోని స్థానిక ఆలయాలను కూడా ముస్తాబు చేశారు. దాదాపు 10 టన్నుల పుష్పాలు, లక్ష కట్ ఫ్లవర్స్తో ఆలయాలను అందంగా అలంకరించారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని చోట్లా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు.