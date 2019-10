కొండచిలువతో పారాడిన ముగ్గురు చిన్నారులు, వైరల్ వీడియో

ముగ్గురు చిన్నారుల పెద్ద సాహసం చేశారు. వారు చేసిన సాహసం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆ చిన్నారులను నెటింజన్లు అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇంతకి వారు చేసిన సాహసం ఏంటంటారా ఓ కొండ చిలువ బారి నుంచి కుక్కను విడిపించారు. కొండ చిలువ పేరు వింటేనే అందరూ హడలి పోతారు. అయితే చిన్నారులు ఏ జంకు బెదురు లేకుండా దానిపై దాడి చేశారు. కుక్కను విడిపించడానికి నానా రకాలుగా ప్రయత్నించారు. తమ చేతికి దొరికిన వాటిని కొండ చిలువపై విసురుతూ.. రాళ్లతో కొడుతూ, దైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించారు. అప్పటకీ కొండ చిలువ కుక్కను విడవకపోవడంతో చిన్నారులు మరింతగా ప్రయత్నించారు. ఒకరు తోకను పట్టుకుంటే , మరోక కొండ చిలువ తలను పట్టుకున్నాడు. మరోకరు కుక్కను జాగ్రత్తగా విడదీశారు. చివరికి ఎలాగోలా ప్రయత్నించి కుక్కను విడిపించారు కుక్క అక్కడి నుంచి పరుగు పెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది.

These kids are way tougher than I am. Not all heroes wear capes.😇 The things we do for our dogs, bruh...💪🐶😍 pic.twitter.com/25xei1sLVw