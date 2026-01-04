Maharashtra News: రూ. 4 దొంగతనం కేసు.. 51 ఏళ్ల తర్వాత 'క్లీన్ చిట్'.. కానీ ఆ నిందితుడు ఎక్కడున్నాడో ఎవరికీ తెలియదు!
51 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన 4 రూపాయల దొంగతనం కేసులో పూణె కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నప్పటికీ, సాక్ష్యాధారాలు లేవని అతడిని నిర్దోషిగా తేల్చింది.
భారత న్యాయస్థానాల్లో వేల సంఖ్యలో కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయన్న విషయం మనకు తెలిసిందే. కానీ ఒక చిన్న దొంగతనం కేసు అర్ధ శతాబ్దం పాటు సాగడం, చివరకు నిందితుడు లేకుండానే తీర్పు రావడం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
అసలు ఏం జరిగింది?
అది 1974 మార్చి 14. అప్పుడు ఒక డాలర్ విలువ కేవలం 8 రూపాయలు. పూణెలోని బండ్ గార్డెన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక వ్యక్తి నుంచి దుండగులు ఈ క్రింది వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లారు:
- వస్తువులు: రూ. 60 విలువైన ఒక చేతి గడియారం, రూ. 4 నగదు, ఒక హ్యాండ్ కర్ఛీఫ్.
- నిందితులు: రాజారాం తుకారాం కాలేతో పాటు మరో ఇద్దరు.
1975లో ఇద్దరికి శిక్ష.. ఒకరు పరారీ!
ఈ కేసులో పట్టుబడిన ముగ్గురిలో ఇద్దరు తమ నేరాన్ని అంగీకరించారు. వారికి 1975లోనే కోర్టు మూడు నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. అయితే, మూడో నిందితుడు రాజారాం మాత్రం తన నేరాన్ని ఒప్పుకోలేదు. పోలీసులు ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయగానే అతను ఊరు వదిలి పారిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు (అంటే 50 ఏళ్లకు పైగా) అతని ఆచూకీ పోలీసులకు దొరకలేదు.
51 ఏళ్ల తర్వాత కోర్టు ఏం చెప్పింది?
పూణె రైల్వే కోర్టు జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఎన్.జె. చవాన్ పెండింగ్ కేసుల సమీక్షలో భాగంగా ఈ పాత ఫైల్ను తెరిచారు. విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి:
- సాక్ష్యాలు లేవు: ఇన్నేళ్లలో నిందితుడికి వ్యతిరేకంగా ప్రాసిక్యూషన్ ఒక్క సాక్షిని కూడా ప్రవేశపెట్టలేకపోయింది.
- సమయం వృథా: నిందితుడు దొరకని కేసును, ఆధారాలు లేని కేసును ఇంకా పెండింగ్లో ఉంచడం వల్ల కోర్టు సమయం తప్ప ఏమీ మిగలదని జడ్జి అభిప్రాయపడ్డారు.
- తీర్పు: 2025 డిసెంబర్ 26న రాజారాంను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ తీర్పునిచ్చారు. అతనిపై ఉన్న నాన్-బెయిలబుల్ వారంట్లను రద్దు చేశారు.
ముగింపు:
నిందితుడు బతికే ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలియదు కానీ, 51 ఏళ్ల తర్వాత అతనిపై ఉన్న 'దొంగ' ముద్ర మాత్రం పోయింది. ఒక సామాన్య వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేస్తే, దానికి పరిష్కారం దొరకడానికి అరవై ఏళ్లు పడుతుందనడానికి ఈ కేసే నిదర్శనం.