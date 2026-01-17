Summer 2026 Weather: "ఎల్నినో"ఎఫెక్ట్.. ఈ సారి అకాల వర్షాలు.. నిప్పులు చెరిగే ఎండలు.. ఐఎండీ హెచ్చరిక..!!
summer 2026 weather: రాబోయే 2026 ఎండాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాతావరణ నిపుణులు ముందస్తు హెచ్చరికలతో కూడిన అంచనాలను వెల్లడించారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో క్రమంగా బలపడుతున్న ‘ఎల్ నినో’ పరిస్థితులు ఈ ఏడాది వాతావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశముందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రభావం కారణంగా సాధారణంగా ఉండాల్సిన ఉష్ణోగ్రతలు హఠాత్తుగా పెరగడంతో పాటు, ఎండల తీవ్రత గత కొన్ని సంవత్సరాలతో పోలిస్తే మరింత ఎక్కువగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈసారి ఎండాకాలం ఒకే రకంగా కాకుండా రెండు స్పష్టమైన దశలుగా కొనసాగనుంది. తొలి దశ ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వాతావరణం కొంత మేరకు చల్లగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అనూహ్యంగా అకాల వర్షాలు కురిసే పరిస్థితులు కూడా కనిపించవచ్చు. దీంతో ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు ఎండలు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టకపోవచ్చని అంచనా. సాధారణానికి దగ్గరగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలకు కొంత ఊరట లభించవచ్చు.
అయితే రెండో దశ మాత్రం తీవ్రంగా ఉండబోతోందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మే నెల ప్రారంభం నుంచి జూన్ మధ్య వరకూ ఎండలు అత్యంత ఉగ్రరూపం దాల్చే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో వడగాల్పులు తీవ్రముగా వీస్తాయి. వాతావరణం పూర్తిగా పొడిగా మారి, ఉక్కపోత రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. బయటకు అడుగుపెట్టడమే కష్టంగా అనిపించే పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ దశలో ఎండల తీవ్రత 2023లో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలను గుర్తు చేసేలా ఉండొచ్చని నిపుణుల అంచనా.
ఈ అసాధారణ పరిస్థితులకు ప్రధాన కారణంగా ‘ఎల్ నినో’ ప్రభావాన్ని వారు సూచిస్తున్నారు. ఎల్ నినో సముద్రపు ఉపరితల నీటి ఉష్ణోగ్రతను పెంచి, గాలుల ప్రవాహ దిశలను మార్చేస్తుంది. దాంతో భారతదేశానికి వర్షాలను తీసుకొచ్చే నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి ఆలస్యంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా జూన్ మొదటి వారంలో వచ్చే వానలు, ఈ ఏడాది కొంత ఆలస్యంగా రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామం వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు ముందస్తు ప్రణాళికలతో సాగు పనులు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మే నెలలో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ను దాటే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎల్ నినో పరిస్థితులు మరింత బలపడితే, జూన్ నెలలో కూడా వర్షాలు ఆలస్యం కావడంతో ఎండలు కొనసాగవచ్చని అంటున్నారు. అందువల్ల ప్రజలు ఇప్పటి నుంచే ఎండల నుంచి రక్షణ పొందేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, తగినంత నీటి నిల్వలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, నీటి వృథాను నివారించాలని వాతావరణ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాబోయే నెలలు కఠినంగా ఉండే అవకాశమున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తతే ప్రధాన రక్షణగా మారనుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.