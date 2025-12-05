  • Menu
శబరిమలలో తెలుగు భక్తులపై దాడి – ఉద్రిక్తతతో అలముకున్న పరిసరాలు

శబరిమలలో తెలుగు భక్తులపై జరిగిన దాడితో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. తిరుపతి ప్రాంతానికి చెందిన పది మంది అయ్యప్ప భక్తులు దర్శనానికి వెళ్లిన సమయంలో స్థానిక దుకాణదారులతో ఘర్షణ జరిగింది.

శబరిమలలో తెలుగు భక్తులపై జరిగిన దాడితో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. తిరుపతి ప్రాంతానికి చెందిన పది మంది అయ్యప్ప భక్తులు దర్శనానికి వెళ్లిన సమయంలో స్థానిక దుకాణదారులతో ఘర్షణ జరిగింది.

ఒక దుకాణంలో నీటి బాటిల్ ధరపై భక్తులు ప్రశ్నించడంతో మొదలైన మాటల దాడి కాసేపటిలోనే పెద్ద గొడవగా మారింది. ఆ సమయంలో షాపు యజమాని గాజు సీసాతో ఒక భక్తుడి తలలో కొట్టడంతో ఆయనకు గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఘటన అక్కడి వాతావరణాన్ని పూర్తిగా ఉద్రిక్తంగా మార్చింది.

గాయపడిన భక్తుడిని చూసిన ఇతర తెలుగు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో పరిసర దుకాణదారులు కూడా అక్కడికి రావడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది.

పరిస్థితిని నియంత్రించేందుకు పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని, రెండు వర్గాలను అక్కడి నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే కొంతమంది భక్తులు పోలీసుల చర్యలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి పోలీసుల పర్యవేక్షణలో ఉంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. పూర్తి వివరాలు ఇంకా బయటకు రావాల్సి ఉంది.

ప్రతి సంవత్సరం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు శబరిమల వెళ్లే సందర్భంలో చిన్న–చిన్న విభేదాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఈరోజు జరిగిన ఈ దాడి తెలుగు భక్తుల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమైంది.

తిరుపతి నుంచి వచ్చిన ఈ భక్తులకు అక్కడ ఉన్న అన్ని తెలుగు భక్తులు మద్దతుగా నిలవడం గమనార్హం.

