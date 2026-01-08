Shocking News: ఎయిర్ ఇండియాకు 8 ఏళ్ల తర్వాత డ్రీమ్లైనర్ వచ్చింది! టాటా గ్రూప్ సంచలన నిర్ణయం వెనుక సీక్రెట్ ఏంటి?
టాటా గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో 8 ఏళ్ల తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా తొలి 'డ్రీమ్లైనర్'ను అందుకుంది. ఎకానమీ, ప్రీమియం ఎకానమీ మరియు బిజినెస్ క్లాస్ వసతులున్న ఈ బోయింగ్ 787-9 ఢిల్లీకి చేరుకుంది. త్వరలో DGCA అనుమతి తర్వాత ఇది అందుబాటులోకి రానుంది.
టాటా గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో ఎయిర్ ఇండియా తన విమానయాన సేవలను ఆధునీకరించే దిశగా మరో కీలక అడుగు వేసింది. అత్యాధునిక 'బోయింగ్ 787-9 డ్రీమ్లైనర్' విమానం ఎయిర్ ఇండియా అమ్ములపొదిలో చేరింది. సుమారు ఎనిమిదేళ్ల విరామం తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా పొందిన మొదటి డ్రీమ్లైనర్ విమానం ఇదే కావడం విశేషం. ముఖ్యంగా సంస్థ ప్రైవేటీకరణ తర్వాత టాటా గ్రూప్ చేతికి వచ్చాక చేరిన తొలి 'వైడ్-బాడీ' జెట్ ఇదే.
ఈ విమానం జనవరి 7న సీటెల్లోని బోయింగ్ ఫ్యాక్టరీ నుండి బయలుదేరి ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుంది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) తనిఖీలు మరియు ధృవీకరణల తర్వాత, దీనిని అంతర్జాతీయ సుదూర మార్గాల్లో (Long-haul routes) వినియోగించనున్నారు.
గతంలో ఎయిర్ ఇండియా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు, అక్టోబర్ 2017లో చివరి డ్రీమ్లైనర్ విమానం చేరింది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత వచ్చిన ఈ కొత్త విమానం, ప్రయాణికులకు అత్యున్నత స్థాయి విమానయాన అనుభవాన్ని అందించాలనే సంస్థ నిశ్చయానికి నిదర్శనం. ఈ కొత్త బోయింగ్ 787-9 విమానంలో ఎకానమీ, ప్రీమియం ఎకానమీ మరియు బిజినెస్ క్లాస్ అనే మూడు తరగతుల క్యాబిన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎయిర్ ఇండియాని దక్కించుకున్న తర్వాత టాటా గ్రూప్ 2023లో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విమానాల ఆర్డర్ను ఇచ్చింది. మొత్తం 570 విమానాలలో, 350 ఎయిర్బస్ నుండి మరియు 220 బోయింగ్ నుండి ఆర్డర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు 51 నారో-బాడీ విమానాలు అందగా, వైడ్-బాడీ విభాగంలో అందిన మొదటి విమానం ఈ డ్రీమ్లైనర్.
ప్రస్తుతం ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్తో కలిపి మొత్తం 300 విమానాల సముదాయాన్ని కలిగి ఉంది. రాబోయే కాలంలో మరిన్ని డ్రీమ్లైనర్ విమానాలు అందనున్నాయని, తద్వారా అంతర్జాతీయ విమానయాన రంగంలో ఎయిర్ ఇండియా తన ముద్రను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని సంస్థ వర్గాలు తెలిపాయి.