Tamil Nadu Pongal Gift 2026: 8 నుంచి ‘సంక్రాంతి కానుక’ పంపిణీ.. సీఎం స్టాలిన్ భారీ ప్లాన్!

Highlights

తమిళనాడులో సంక్రాంతి కానుక పంపిణీకి రంగం సిద్ధమైంది. జనవరి 8న సీఎం స్టాలిన్ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు. 2.22 కోట్ల మంది కార్డుదారులకు బియ్యం, చక్కెర, చెరుకుగడ అందజేయనున్నారు.

సంక్రాంతి పండుగ వేళ తమిళనాడు ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుదారులకు తీపి కబురు అందించింది. ప్రతి ఏడాది ఆనవాయితీగా ఇచ్చే ‘సంక్రాంతి గిఫ్ట్ ప్యాకేజీ’ పంపిణీకి ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 8వ తేదీన (జనవరి 8, 2026) ముఖ్యమంత్రి ఎం.కే. స్టాలిన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.

ప్యాకేజీలో ఏమేమి ఉంటాయంటే?

ఈ ఏడాది సుమారు 2.22 కోట్ల మంది బియ్యం కార్డుదారులకు ఈ లబ్ధి చేకూరనుంది. గిఫ్ట్ ప్యాక్‌లో ప్రధానంగా ఈ క్రింది వస్తువులు ఉంటాయి:

  • 1 కిలో పచ్చి బియ్యం
  • 1 కిలో చక్కెర
  • పూర్తి స్థాయి చెరుకుగడ
  • శ్రీలంక తమిళ పునరావాస శిబిరాల్లో నివసించే కుటుంబాలకు కూడా ఈ కానుక వర్తిస్తుంది.

నగదు పంపిణీపై ఉత్కంఠ

ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలో నిత్యావసర వస్తువుల ప్రస్తావన ఉన్నప్పటికీ, నగదు పంపిణీ (Cash Incentive) గురించి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. గతంలో నగదు కూడా అందించిన నేపథ్యంలో, ఈసారి ఎంత ఇస్తారనే దానిపై ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే, దీనిపై సీఎం స్టాలిన్ త్వరలోనే స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఇంటింటికీ టోకెన్లు.. రద్దీ లేకుండా ఏర్పాట్లు

రేషన్ షాపుల వద్ద తోపులాట జరగకుండా ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.

  • టోకెన్ల పంపిణీ: జనవరి 4, 5 తేదీల్లో సిబ్బంది ఇంటింటికీ వచ్చి టోకెన్లు పంపిణీ చేస్తారు.
  • షెడ్యూల్: టోకెన్‌పై కేటాయించిన తేదీ, సమయం ప్రకారం వెళ్లి సరుకులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • పంపిణీ: 8వ తేదీన చెన్నైలో సీఎం ప్రారంభించిన తర్వాత, అన్ని జిల్లాల్లో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఈ పంపిణీని పర్యవేక్షిస్తారు.

గమనిక: పండుగకు మరో రెండు వారాల సమయం ఉన్నందున, లబ్ధిదారులందరికీ సకాలంలో సరుకులు అందేలా చూడాలని పౌరసరఫరాల శాఖ కార్యదర్శి సత్యప్రద సాహు అధికారులను ఆదేశించారు.

