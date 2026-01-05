  • Menu
Home  > జాతీయం

Ration Card: సంక్రాంతి వేళ భారీ శుభవార్త.. రేషన్ కార్డు ఉంటే అకౌంట్లో రూ. 3,000వేలు జమ..!!

Ration Card: సంక్రాంతి వేళ భారీ శుభవార్త.. రేషన్ కార్డు ఉంటే అకౌంట్లో రూ. 3,000వేలు జమ..!!
x
Highlights

Ration Card: సంక్రాంతి వేళ భారీ శుభవార్త.. రేషన్ కార్డు ఉంటే అకౌంట్లో రూ. 3,000వేలు జమ..!!

Ration Card: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ తాజాగా ప్రకటించిన పొంగల్ పండుగ సహాయం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయ వర్గాలకే కాదు, సామాన్య ప్రజల మధ్య కూడా విస్తృత చర్చకు కారణమవుతోంది. పండుగ సందర్భంగా రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబాలకు, అలాగే శ్రీలంక నుంచి వచ్చి తమిళనాడులో నివసిస్తున్న శరణార్థులకు రూ.3,000 నగదు తో పాటు బియ్యం, చక్కెర వంటి నిత్యావసరాలను అందించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం అక్కడి పేదలకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. పండుగ వేళ ఇలాంటి ఆర్థిక చేయూత ప్రజల జీవితాల్లో ఆనందాన్ని నింపుతుందని సామాజిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

పక్క రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న ఈ విధానం ప్రభావం ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజల ఆశలపై పడుతోంది. గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని కానుకల పంపిణీ జరిగేది. నెయ్యి, బెల్లం, శనగలు వంటి వస్తువులతో కూడిన కిట్‌లు పేద కుటుంబాలకు అందేవి. అయితే కాలం మారుతున్న కొద్దీ ప్రజల అవసరాలు కూడా మారుతున్నాయి. వస్తువులకంటే నగదు అందితే తమ కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఖర్చు చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుందని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.

తమిళనాడులో దాదాపు 2.20 కోట్ల రేషన్ కార్డు కుటుంబాలకు ఈ ప్రయోజనం చేరనుంది. ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారీ భారం అయినప్పటికీ, పండుగ పూట పేదవారి ముఖంలో చిరునవ్వు చూడాలన్న లక్ష్యంతో అక్కడి ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. ఇదే తరహాలో ఏపీలో కూడా కోట్లాది పేద కుటుంబాలు సంక్రాంతిని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాయి. అలాంటి సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నగదు సహాయాన్ని ప్రకటిస్తే అది ప్రజల్లో విశేష స్పందన పొందుతుందనే భావన ఉంది.

రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో ఆర్థిక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సంక్షేమ పథకాల విషయంలో మాత్రం వెనుకంజ వేయలేదన్న పేరు ఉంది. సంక్రాంతి పండుగ తెలుగువారికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. కొత్త బట్టలు, పిండి వంటలు, కుటుంబ ఖర్చులతో ఈ సమయంలో ఆర్థిక భారం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వం చిన్న మొత్తంలో అయినా సహాయం అందిస్తే, అది పేదలు మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద అండగా నిలుస్తుంది.

రూ.3,000 లాంటి పెద్ద మొత్తం కాకపోయినా, కనీసం కొంత నగదు నేరుగా ఖాతాల్లో జమ చేస్తే బాగుంటుందనే చర్చ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వినిపిస్తోంది. వస్తువుల పంపిణీలో నాణ్యత లోపాలు, ఆలస్యం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. అదే నగదు బదిలీ విధానం అమలు చేస్తే పారదర్శకత పెరుగుతుందని, అవకతవకలకు అవకాశం తగ్గుతుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick