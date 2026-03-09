Supreme Court PIL: వెల్లుల్లిపై పిటిషన్.. లాయర్ కు సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు!
Supreme Court PIL: ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లిపై పరిశోధన కోరుతూ వేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేయొద్దని న్యాయవాదిని సీజేఐ హెచ్చరించారు.
Supreme Court PIL: కొంతమందికి ప్రజాప్రయోజనాల వాజ్యం అంటే పిల్ కోర్టులో వేయడం అంటే సరదా అని అనిపిస్తుంది. కొన్ని సంఘటనలు చూస్తుంటే. ఒక్కోసారి ఆ పిటిషన్ల వివరాలు వింటే చదువు లేని వారికి కూడా నవ్వు తెప్పిస్తాయి. ఇదిగో తాజాగా ఓ లాయర్ సుప్రీంకోర్టులో అలాంటి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు పిల్స్ దాఖలు చేశారు. అది చూసిన న్యాయమూర్తి ఆశ్చర్యపోయి లాయరుకు హెచ్చరికలు చేశారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి..
ఒక న్యాయవాది సుప్రీంకోర్టులో ఐదు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు (PIL) దాఖలు చేశారు. వీటిలో ఒకటి ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి తామసిక లేదా ప్రతికూల శక్తిని కలిగి ఉన్నాయా అనే దానిపై పరిశోధన జరగాలని ఆదేశించాలంటూ కోరిన పిటిషన్.
ఈ పిటిషన్ పై సోమవారం జరిగిన విచారణ సందర్భంగా, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) సూర్యకాంత్ న్యాయవాది సచిన్ గుప్తాను మందలించారు. "మీరు ఈ పిటిషన్లన్నింటినీ అర్ధరాత్రి రూపొందిస్తున్నారా?" అని CJI అడిగారు.
న్యాయవాది దాఖలు చేసిన ఐదు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలను అస్పష్టంగా, పనికిమాలినవిగా, నిరాధారమైనవిగా పేర్కొంటూ ప్రధాన న్యాయమూర్తి, న్యాయమూర్తి జోయ్మల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం వీటిని కొట్టివేసింది. ఇది ఒక సాధారణ సమస్య అని పిటిషనర్ చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఆహారంలో ఉల్లిపాయలను ఉపయోగించడంపై గుజరాత్లో విడాకులు కూడా తీసుకున్నారంటూ కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చి తన పిటిషన్స్ ను సమర్ధించుకున్నారు.
ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లికి సంబంధించిన పిటిషన్ జైన సమాజం ఆహారపు అలవాట్లను ప్రస్తావించింది. వారు సాంప్రదాయకంగా ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, వేరు కూరగాయలను తామసిక ఆహారాలుగా భావిస్తారు. అందుకే "జైన్ కమ్యూనిటీ మనోభావాలను మీరు ఎందుకు దెబ్బతీయాలనుకుంటున్నారు?" అని చీఫ్ జస్టిస్ కాస్త గట్టిగానే పిటిషనర్ గుప్తాను అడిగారు.
జరిమానా విధించాలి
పిటిషనర్ న్యాయవాది కాకపోతే, గణనీయమైన జరిమానాతో దానిని కొట్టివేసి ఉండేవాడినని పేర్కొంటూ, పిటిషన్ను తోసిపుచ్చింది ధర్మాసనం. ఈ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టుపై భారం మోపడానికి వేస్తున్న అనేక పనిలేని పిటిషన్స్ కు ఒక ఉదాహరణ అని కూడా ధర్మాసనం పేర్కొంది. మరోసారి అలాంటి పిటిషన్ దాఖలు చేస్తే కనుక భారీగా జరిమానా విధిస్తామని గుప్తాను హెచ్చరించారు.
లాయర్ వేసిన పిటిషన్స్ ఇవే..
- మద్యం - పొగాకు ఉత్పత్తులలో హానికరమైన కంటెంట్ను నియంత్రించడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలి
- ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ను నిర్ధారించడానికి ఆదేశాల కోసం డిమాండ్
- శాస్త్రీయ భాషల ప్రకటనపై మార్గదర్శకాల కోసం డిమాండ్