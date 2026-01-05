  • Menu
WhatsApp Nyaya Setu: ప్రాపర్టీ, డివోర్స్, ఫ్యామిలీ సమస్యలకు ఇప్పుడు సులభమైన మార్గం!

Highlights

న్యాయ సేతు వాట్సాప్ చాట్‌బాట్‌తో ఉచిత చట్టపరమైన సాయం పొందండి. లాయర్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిరగకుండానే ఆస్తి, కుటుంబ సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరించుకోండి.

మీరు ఆస్తి వివాదాలు, విడాకులు, కుటుంబ సమస్యలు లేదా మరేదైనా చట్టపరమైన ఇబ్బందుల్లో ఉండి, కోర్టు ఖర్చులు మరియు లాయర్ ఫీజుల గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారా? అయితే మీకు ఒక సులభమైన పరిష్కారం అందుబాటులో ఉంది. అదే 'న్యాయ సేతు' (Nyaya Setu). ఇది భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన చాట్‌బాట్ ఆధారిత ఉచిత చట్టపరమైన సహాయ వేదిక.

న్యాయ సేతు అంటే ఏమిటి?

న్యాయ సేతు అనేది AI (కృత్రిమ మేధ) ఆధారిత వాట్సాప్ చాట్‌బాట్. దీని ద్వారా సామాన్య ప్రజలు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా చట్టపరమైన సలహాలు పొందవచ్చు. కోర్టుకు వెళ్లకుండా లేదా నేరుగా లాయర్‌ను కలవాల్సిన అవసరం లేకుండానే, కేవలం ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్‌తో చట్టపరమైన ప్రక్రియల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.

న్యాయ సేతు ఏయే సమస్యలకు పనిచేస్తుంది?

ఈ చాట్‌బాట్ కింది అంశాలపై చట్టపరమైన సలహాలను అందిస్తుంది:

  • భూమి మరియు ఆస్తి: హక్కులు, పత్రాలు, సెటిల్‌మెంట్‌లు మరియు వివాదాలు.
  • కుటుంబ సమస్యలు: వైవాహిక వివాదాలు, భరణం (Alimony), పిల్లల కస్టడీ.
  • వినియోగదారుల ఫిర్యాదులు: మోసాలు, నాణ్యత లేని సేవలు లేదా వేధింపుల గురించి ఫిర్యాదు చేయడం ఎలా?
  • చట్టపరమైన ప్రక్రియలు: FIR నమోదు చేయడం నుండి లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్‌ను సంప్రదించడం వరకు.

న్యాయ సేతును ఎలా ఉపయోగించాలి?

  • మీ వాట్సాప్ నుండి అధికారిక నంబర్ 7217711814 కు “Hi” అని మెసేజ్ పంపండి.
  • వెంటనే ఆ బాట్ మీ భాష మరియు మీ సమస్య గురించి అడుగుతుంది.
  • మీ సమస్యను బట్టి చట్టపరమైన పరిష్కారాలను సులభమైన దశల్లో వివరిస్తుంది.

న్యాయ సేతు ప్రయోజనాలు:

  • ప్రత్యేకంగా యాప్‌ డౌన్‌లోడ్ చేయక్కర్లేదు, వాట్సాప్‌లోనే పనిచేస్తుంది.
  • క్లిష్టమైన చట్టపరమైన పదాలను సామాన్యులకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తుంది.
  • మీ సంభాషణలు పూర్తిగా గోప్యంగా మరియు సురక్షితంగా ఉంటాయి.
  • కోర్టుకు వెళ్లే ముందే ప్రాథమిక అవగాహన పొందడానికి ఇది గొప్ప మార్గం.

వాట్సాప్ యూజర్ల కోసం కొత్త అప్‌డేట్:

వాట్సాప్ తన తాజా ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్ (2.26.1.18)లో కస్టమ్ టెక్స్ట్ స్టిక్కర్లు మరియు స్మార్ట్ స్టిక్కర్ ఫిల్టర్లను పరిచయం చేసింది. దీనివల్ల కమ్యూనికేషన్ మరింత సరదాగా మారుతుంది.

న్యాయ సేతు ద్వారా చట్టపరమైన సాయం పొందడం ఇప్పుడు మునుపెన్నడూ లేనంత సులభం మరియు ఉచితం. మీకు ఏవైనా సందేహాలుంటే కేవలం ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపండి!

