Silver Rally: బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరి పెట్టుబడిదారులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చాయి
బలమైన అంతర్జాతీయ సంకేతాల మధ్య హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు గరిష్టాలకు చేరాయి. కేజీ వెండి ధర ₹2.37 లక్షలకు, 10 గ్రాముల బంగారం ధర ₹1.42 లక్షలకు పెరిగింది.
హైదరాబాద్లో బంగారం మరియు వెండి ధరలు నిరంతరాయంగా పెరుగుతుండటం అటు మదుపరులకు (investors), ఇటు కొనుగోలుదారులకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మరియు సురక్షితమైన పెట్టుబడి కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
శుక్రవారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో వెండి ధర కేజీకి ₹2.37 లక్షల గరిష్ట స్థాయిని తాకి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది గత కొన్నేళ్లలో చూడని అతిపెద్ద పెరుగుదల. బంగారం ధరలు కూడా అదే బాటలో పయనిస్తూ, 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,42,800 కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,28,350 కు పెరిగింది.
ఈ పెరుగుదల కేవలం దేశీయ మార్కెట్లకే పరిమితం కాలేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధర అవున్స్కు 4,507 డాలర్లు, వెండి ధర అవున్స్కు 75 డాలర్లు గా నమోదైంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, డిసెంబర్ 18 నుండి కేవలం వారం లోపే వెండి ధర సుమారు ₹29,000 (14.33%) పెరిగింది. ఈ ఏడాదిలో బంగారం ధర దాదాపు 70% వృద్ధిని సాధించింది. నిపుణుల ప్రకారం, 1979 తర్వాత ఇటువంటి అసాధారణ వృద్ధి మళ్ళీ ఇప్పుడే కనిపిస్తోంది.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చనే అంచనాలు, పెట్టుబడిదారులు బంగారం మరియు వెండి వైపు మొగ్గు చూపేలా చేశాయి. ద్రవ్యోల్బణం భయాలు, బలహీనపడుతున్న అమెరికన్ డాలర్ మరియు పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఈ ధరల పెరుగుదలకు ఇంధనంగా మారాయి.
2026 ప్రారంభం వరకు కూడా ఇదే ధోరణి కొనసాగుతుందని, ఆర్థిక అనిశ్చితుల మధ్య బంగారం మరియు వెండి అత్యుత్తమ పెట్టుబడి సాధనాలుగా కొనసాగుతాయని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.