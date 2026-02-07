Watch: శంభాజీనగర్లో పైశాచికం.. యువతిని రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లి వేధింపులు.. సీసీటీవీలో రికార్డైన దారుణ దృశ్యాలు!
Watch: మహారాష్ట్ర శంభాజీనగర్లో నడిరోడ్డుపై యువతిని ఈడ్చుకెళ్లి వేధించిన కిరాతకుడు. జనవరి 31న జరిగిన ఈ దారుణ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. పోలీసులు నిందితుడి కోసం వేట మొదలుపెట్టారు.
Watch: చట్టాలు ఎన్ని కఠినతరం చేసినా, కామాంధుల ఆగడాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో జనవరి 31న తెల్లవారుజామున 3:27 గంటలకు ఒక యువతిపై జరిగిన అమానుష ఘటన దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. తన మానాన తాను రోడ్డుపై వెళ్తున్న యువతిని ఒక వ్యక్తి అనుసరించి, అరాచకానికి పాల్పడ్డాడు.
ఘటన వివరాలు: ఒక యువతి తెల్లవారుజామున రోడ్డుపై వెళ్తుండగా, ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆమెను వెంబడించాడు. నిర్జనంగా ఉన్న రోడ్డుపై ఆమెను అడ్డగించి వేధించడం ప్రారంభించాడు. ఆమె ప్రతిఘటించినా, తన పశుబలంతో ఆమెను కింద పడేసి, కాళ్లు పట్టుకుని రోడ్డుపై ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లాడు. ఆపై అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, ఒక భవనం కిందకు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
ముఖ్య అంశాలు:
సమయం: జనవరి 31, తెల్లవారుజామున 3:27 గంటలకు.
వ్యవధి: దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు ఆ దుర్మార్గుడు ఆమెను నడిరోడ్డుపైనే వేధింపులకు గురిచేశాడు.
ఆధారాలు: ఈ మొత్తం ఘటన అక్కడ ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ సీసీటీవీ కెమెరాలో నిక్షిప్తమైంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పోలీసుల చర్య: ఈ వీడియో ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, నిందితుడు ఆ ప్రాంతానికి చెందినవాడే అయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో అగ్గి: మహిళా భద్రతపై నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిందితుడిని బహిరంగంగా శిక్షించాలని, ఇలాంటి దారుణాలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.