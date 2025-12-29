Thalapathy Vijay Falls Down: ఎయిర్పోర్ట్లో కిందపడ్డ దళపతి విజయ్.. ఫ్యాన్స్ అత్యుత్సాహంతో ప్రమాదం! వీడియో వైరల్
చెన్నై ఎయిర్పోర్టులో దళపతి విజయ్పై అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఎగబడటంతో ఆయన కిందపడిపోయారు. మలేషియా నుండి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ఫ్యాన్స్ తీరుపై మండిపడుతున్నారు.
తమిళ సూపర్ స్టార్, రాజకీయ నాయకుడు దళపతి విజయ్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. అభిమానుల అత్యుత్సాహం హద్దులు దాటడంతో ఆయన విమానాశ్రయంలో కిందపడిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తున్నాయి.
అసలేం జరిగింది?
విజయ్ తన చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’ (తెలుగులో ‘జన నాయకుడు’) ఆడియో లాంచ్ కోసం మలేషియా వెళ్లారు. ఆదివారం రాత్రి ఈ ప్రోగ్రాం ముగించుకుని చెన్నై ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్న విజయ్ను చూసేందుకు వందలాది మంది అభిమానులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.
తోపులాట: విజయ్ బయటకు రాగానే ఆయనతో ఫోటోలు, షేక్ హ్యాండ్ కోసం అభిమానులు ఒక్కసారిగా మీద పడ్డారు.
కిందపడ్డ విజయ్: సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అడ్డుకుంటున్నా, జనం ధాటికి తట్టుకోలేక విజయ్ బ్యాలెన్స్ తప్పి కిందపడిపోయారు. వెంటనే తేరుకున్న ఆయన, భద్రతా సిబ్బంది సాయంతో కారు ఎక్కి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
సెక్యూరిటీ వైఫల్యంపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!
కేవలం 200 మంది ఉన్న చోట కూడా భద్రత కల్పించలేకపోవడంపై విజయ్ అభిమానులు పోలీసులపై, సెక్యూరిటీ టీమ్పై మండిపడుతున్నారు.
"గతంలో కరూర్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది చనిపోయారు. కనీసం ఇప్పటికైనా క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఉండాలి కదా?" అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
"అభిమానం ఉండాలి కానీ ఇలా ప్రాణాల మీదకు తెచ్చే పిచ్చి ఉండకూడదు" అంటూ మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
వరుసగా జరుగుతున్న ఘటనలు
సెలబ్రిటీల మీదకు అభిమానులు ఎగబడటం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువైంది.
నిధి అగర్వాల్: రీసెంట్గా హైదరాబాద్ లూలూ మాల్లో 'రాజా సాబ్' ప్రమోషన్స్ సమయంలో నిధి అగర్వాల్పైకి ఫ్యాన్స్ దూసుకెళ్లడం కలకలం రేపింది.
సమంత: ఒక ఈవెంట్ కోసం బయటకు వచ్చిన సమంతకు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందే ఎదురైంది.
ముగింపు: సెలబ్రిటీల పట్ల అభిమానం చూపించడం మంచిదే కానీ, వారి వ్యక్తిగత భద్రతకు భంగం కలిగించడం సరికాదని సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.