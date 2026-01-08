  • Menu
Kerala: భిక్షగాడి సంచిలో నోట్ల కట్టలు.. చనిపోయాక లెక్కపెడితే దిమ్మతిరిగే నిజాలు!

Kerala
Highlights

Kerala: కేరళలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగుచూసింది. ప్రమాదంలో మరణించిన ఒక భిక్షగాడి వద్ద ఏకంగా రూ. 4.5 లక్షల నగదుతో పాటు విదేశీ కరెన్సీ బయటపడింది. తన సొమ్ము ఎక్కడ పోతుందో అన్న భయంతోనే చికిత్సను తిరస్కరించి ప్రాణాలు కోల్పోయిన అనిల్ కిశోర్ ఉదంతం

Kerala: సాధారణంగా రోడ్డు పక్కన భిక్షాటన చేసే వారి వద్ద కొన్ని చిల్లర నాణేలు ఉంటాయని మనం అనుకుంటాం. కానీ కేరళలోని అలప్పుళ జిల్లాలో జరిగిన ఓ ఘటన అందరినీ విస్తుపోయేలా చేస్తోంది. ఒక భిక్షగాడి మరణం తర్వాత అతడి వద్ద ఉన్న సంచులను సోదా చేసిన పోలీసులకు కళ్లు బైర్లు కమ్మే నిజాలు తెలిశాయి.

అసలేం జరిగింది?


జనవరి 5 సోమవారం రాత్రి చారుమ్మూడు సెంటర్‌లో అనిల్ కిశోర్ అనే వ్యక్తిని ఒక స్కూటర్ ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. తన పేరు అనిల్ అని, స్వస్థలం కాయంకుళం అని చెప్పిన అతను.. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందడానికి నిరాకరించాడు. తన వద్ద ఉన్న సంచులు ఎక్కడ పోతాయో అన్న ఆందోళనతో వైద్యుల సూచనలు కాదని వెనక్కి వచ్చేశాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఒక దుకాణం వరండాలో మృతదేహంగా కనిపించాడు.

పోలీసుల సోదాలో నిధుల నిధి:

నూరనాడ్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అనిల్ వద్ద ఉన్న పాత సంచులు, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను తనిఖీ చేశారు. అందులో బయటపడ్డ నగదు చూసి పోలీసులు షాక్ అయ్యారు:

మొత్తం నగదు: రూ. 4,52,207

రద్దైన నోట్లు: 12 సంఖ్యలో రూ. 2000 నోట్లు.

విదేశీ కరెన్సీ: సౌదీ రియాల్స్ వంటి ఇతర దేశాల నోట్లు కూడా లభ్యమయ్యాయి.

డబ్బు కోసమే ప్రాణాలు వదులుకున్నాడా?

ఈ నగదునంతటినీ ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో పెట్టి, ఎవరూ తీయకుండా సెల్లో టేపులతో పక్కాగా భద్రపరిచాడు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆసుపత్రిలో చేరితే తన వద్ద ఉన్న లక్షల రూపాయలు ఎవరైనా దొంగిలిస్తారనే భయంతోనే అతను చికిత్స తీసుకోలేదని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ నగదును కోర్టుకు అప్పగించిన పోలీసులు, మృతుడి బంధువుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

