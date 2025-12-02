బంగారం ధరల్లో భారీ తగ్గుదల: కొనుగోలుదారులకు ఊరట – 10 గ్రాములకు ₹500 క్షీణత
Gold rate today: MCXలో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹500 తగ్గింది. వెండి ధర కిలోకు ₹1,300 పతనం. చెన్నై, ముంబై, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల తాజా బంగారం ధరలు ఇక్కడ చూడండి.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో మంగళవారం బంగారం ధరలు పెద్దఎత్తున పడిపోయాయి. గత కొన్ని రోజులుగా గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్న బంగారం, వెండి ధరలు ఈరోజు తగ్గుముఖం పట్టి కొనుగోలుదారులకు మంచి ఊరట కల్పించాయి.
MCXలో బంగారం ధరలు పతనం
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం ధరలు:
- మునుపటి ముగింపు: ₹1,30,652 (10 గ్రాములు)
- ఈరోజు ప్రారంభం: ₹1,30,306
- తగ్గుదల: ₹500+
- శాతం: 0.26%
ఫిబ్రవరి 5 కాంట్రాక్ట్లు ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు ₹1,30,306 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
వెండి ధరల్లో భారీ క్షీణత
వెండి కూడా అదే దారిలో సాగింది. MCXలో:
- మునుపటి ధర: ₹1,82,030 కిలోకు
- ఈరోజు ప్రారంభ ధర: ₹1,80,701
- తగ్గుదల: ₹1,300+
- శాతం: 0.73%
ఆరు వారాల గరిష్ట స్థాయినుంచి వెండి ధరలు పడిపోవడం మార్కెట్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చింది.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం ధరలు (గ్రాముకు)
చెన్నై
- 24 క్యారెట్లు – ₹13,135
- 22 క్యారెట్లు – ₹12,040
- 18 క్యారెట్లు – ₹10,040
ముంబై
- 24 క్యారెట్లు – ₹13,020
- 22 క్యారెట్లు – ₹11,935
- 18 క్యారెట్లు – ₹9,765
ఢిల్లీ
- 24 క్యారెట్లు – ₹13,035
- 22 క్యారెట్లు – ₹11,950
- 18 క్యారెట్లు – ₹9,780
హైదరాబాద్ / విజయవాడ / విశాఖపట్నం / గుంటూరు / నెల్లూరు / కాకినాడ / తిరుపతి / అనంతపురం
- 24 క్యారెట్లు – ₹13,020
- 22 క్యారెట్లు – ₹11,935
- 18 క్యారెట్లు – ₹9,765
సారాంశం
1.బంగారం 10 గ్రాములకు ₹500 క్షీణత
2.వెండి కిలోకు ₹1,300 పతనం
3.MCXలో పసిడి, వెండి రెండూ డౌన్ ట్రెండ్
4.ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు శుభవార్త
5.పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముందు ధరలు పడిపోవడం మార్కెట్కు బూస్ట్