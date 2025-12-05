  • Menu
సొంత వైద్యం.. మొదటికే మోసం! యాంటిబయోటిక్స్‌ దుర్వినియోగంతో AMR పెరుగుదలపై నిపుణుల ఆందోళన

Highlights

యాంటిబయోటిక్స్‌ దుర్వినియోగం వల్ల పెరుగుతున్న AMR ప్రమాదం, 83% మందిలో యాంటిమైక్రోబయల్‌ రెసిస్టెన్స్‌, నిపుణుల హెచ్చరికలు మరియు సరైన వైద్య సూచనలు వివరాలు.

చలి తీవ్రత పెరిగిన ఈ రోజులలో జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించగానే చాలామంది మందుల దుకాణానికి వెళ్లి యాంటిబయోటిక్స్‌ కొనుగోలు చేసి వాడేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత అజిత్రోమైసిన్‌ వాడకం అలవాటైపోయిన వారిలో ఈ ధోరణి ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అయితే, జలుబుకి, సాదారణ ఇన్‌ఫెక్షన్లకు యాంటిబయోటిక్స్‌ అవసరం లేదని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అలా వాడటం వల్ల తీవ్రమైన పరిణామాలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

యాంటిబయోటిక్స్‌ దుర్వినియోగంతో 83% మందిలో AMR లక్షణాలు

ఇన్‌ఫెక్షన్లను తగ్గించడంలో యాంటిబయోటిక్స్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే, ఇవి విచ్చలవిడిగా వాడితే శరీరంలో ‘యాంటిమైక్రోబయల్‌ రెసిస్టెన్స్‌ (AMR)’ పెరిగిపోతుంది.

హైదరాబాద్‌లోని AIG ఆసుపత్రి 300 మంది రోగులపై చేసిన అధ్యయనంలో:

  1. 83% మందిలో AMR గుర్తింపు
  2. ఈ అధ్యయనం అంతర్జాతీయ జర్నల్‌ లాన్సెట్‌ లో ప్రచురితం

AMR ఉన్నవారికి ఇన్‌ఫెక్షన్‌ అయినప్పుడు యాంటిబయోటిక్స్‌ పనిచేయవు. ఫలితంగా సెప్సిస్‌ వచ్చే ప్రమాదం, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా ఉంటుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారని వారు గుర్తిస్తున్నారు.

“ఏ మందు అడిగినా అమ్మేస్తున్నారు!” — నిపుణుల అసహనం

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా ప్రతీ వీధిలో అనేక మందుల దుకాణాలు కనిపిస్తాయి.

నియమాల ప్రకారం:

  1. వైద్యుడు రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్‌ లేకుండా యాంటిబయోటిక్స్‌ ఇవ్వరాదు కానీ ప్రస్తుతం:
  2. ఎవరు అడిగినా యాంటిబయోటిక్స్‌ సహా ఏ మందైనా ఇచ్చేస్తున్నారు
  3. అనుభవం లేని, నకిలీ వైద్యులు కూడా అవసరం లేని స్టెరాయిడ్లు, యాంటిబయోటిక్స్‌ని సూచిస్తున్నారు

ఇది AMR వేగంగా పెరుగడానికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇంట్లో మిగిలిన సిరప్‌లు వాడొద్దు — ఎందుకంటే?

వైద్యుల సూచన లేకుండా యాంటిబయోటిక్స్‌ని తాకకూడదని స్పష్టమైన సూచనలు ఉన్నాయి.

  1. జ్వరం 100°C దాటితే పారాసిటమాల్‌ సరిపోతుంది
  2. జలుబుకు వేడి నీరు, ఆవిరి, పోషక ఆహారం చాలామందికి సహజ చికిత్స
  3. తీవ్రమైన దగ్గు, గొంతునొప్పి, అధిక జ్వరం ఉంటే మాత్రమే వైద్యులను సంప్రదించాలి

మిగిలిన యాంటిబయోటిక్స్‌ సిరప్‌లు:

  1. మళ్లీ వాడకూడదు
  2. ఇతరులకు ఇవ్వడం ప్రమాదకరం
  3. డోసేజ్‌ మార్పులు AMRను మరింత పెంచుతాయి

నిపుణులు చెప్పేది ఒక్కటే — Self Medication మానండి!

సొంతంగా మందులు కొనడం వల్ల:

  1. అడగకుండా AMR పెరుగుతుంది
  2. యాంటిబయోటిక్స్‌ పనిచేయకుండా పోతాయి
  3. ఇన్‌ఫెక్షన్‌ తీవ్రత పెరిగి ప్రాణాపాయం రావచ్చు

సాధారణ జలుబుకు యాంటిబయోటిక్స్‌ అవసరం ఉండదు. లక్షణాలు తీవ్రమైతే వైద్యులను మాత్రమే సంప్రదించండి.

