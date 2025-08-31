  • Menu
జాతీయం

SCO Summit 2025: ఒకే వేదికపై మోదీ–పుతిన్–జిన్‌పింగ్.. అమెరికా ఆందోళనలో!

Highlights

చైనాలోని టియాంజిన్ నగరంలో ఆదివారం నుంచి రెండు రోజులపాటు షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో పాటు అనేక దేశాల నేతలు పాల్గొంటున్నారు.

చైనాలోని టియాంజిన్ నగరంలో ఆదివారం నుంచి రెండు రోజులపాటు షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో పాటు అనేక దేశాల నేతలు పాల్గొంటున్నారు.

అమెరికా టారిఫ్ యుద్ధం నడుమ ప్రాధాన్యం

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన భారీ సుంకాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేస్తున్నాయి. భారత్‌పై 50%, చైనా సరుకులపై 200% టారిఫ్, రష్యాపై ఆంక్షలు వంటి నిర్ణయాల వల్ల ఈ సదస్సు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఈ పరిణామాల్లో భారత్–చైనా–రష్యాలు కలిసి బహుళధ్రువ ప్రపంచం కోసం పని చేస్తున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

మోదీ, జిన్‌పింగ్, పుతిన్ భేటీ

2018 తర్వాత మోదీ తొలిసారి చైనాను సందర్శిస్తున్నారు. 2020లో గల్వాన్ లోయ ఘటనతో దెబ్బతిన్న భారత్–చైనా సంబంధాలను తిరిగి మెరుగుపరచుకునే ప్రయత్నంగా ఈ పర్యటనను చూస్తున్నారు.

జిన్‌పింగ్ స్వయంగా మోదీ, పుతిన్‌లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండగా, రష్యా–చైనా బంధాన్ని పుతిన్ “ప్రపంచ స్థిరత్వానికి బలమైన శక్తి”గా అభివర్ణించారు.

భారత్‌పై అమెరికా ఒత్తిడి

రష్యా ఆయిల్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్‌పై అమెరికా అదనంగా 25% సుంకం విధించింది. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ పాల్గొనడం చర్చనీయాంశమైంది. అమెరికా ఒత్తిడిని లెక్కచేయకుండా రష్యాతో భారత్ వాణిజ్య సంబంధాలు కొనసాగిస్తుండటమే దీనికి కారణమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

ఎవరు హాజరవుతున్నారు?

ఎస్‌సీఓ సభ్య దేశాలు: చైనా, రష్యా, భారత్, ఇరాన్, పాకిస్థాన్, బెలారస్, కజకిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్, తజికిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్.

ఈ దేశాలు ప్రపంచ జనాభాలో 40% వాటాను, విస్తారమైన ఇంధన వనరులను నియంత్రిస్తున్నాయి.

అదనంగా కాంబోడియా, ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ, కువైట్, టర్కీ వంటి 16 దేశాల ప్రతినిధులు, యునైటెడ్ నేషన్స్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరెస్ కూడా హాజరవుతున్నారు.

అమెరికా లేకున్నా చర్చల్లో ప్రధాన పాత్ర

ఈ సదస్సుకు అమెరికా హాజరు కావడం లేదు. అయినప్పటికీ ట్రంప్ విధానాలు, వాణిజ్య యుద్ధం, సుంకాలు, ఒత్తిడుల చుట్టూ చర్చలు తిరుగుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

