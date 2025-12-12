తల్లి కులం ఆధారంగా ఎస్సీ సర్టిఫికెట్: సుప్రీంకోర్టు
న్యూఢిల్లీ: తల్లిదండ్రుల 'కులాంతర' వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ, తల్లి కులం ఆధారంగా అమ్మాయికి ఎస్సీ సర్టిఫికెట్ను ఇవ్వడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది. పుదుచ్చేరి బాలికకు ఆమె తల్లి కులం ఆధారంగా ఎస్సీ కుల ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేయాలని మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను సోమవారం ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చిలతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తిరస్కరించింది. కులాంతర వివాహం చేసుకున్న అమ్మాయికి కుల ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేసే కేసులో భారత సుప్రీంకోర్టు ఒక ముఖ్యమైన తీర్పు ఇచ్చింది. పుదుచ్చేరిలోని ఒక మైనర్ బాలికకు షెడ్యూల్డ్ కుల (SC) సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడానికి సుప్రీం కోర్టు ఈ నెల 8న అనుమతి ఇచ్చింది. తండ్రి ఎస్సీ కాకపోయినప్పటికీ, ఆమె తల్లి "ఆది ద్రవిడ" కులం ఆధారంగా మాత్రమే ఈ అనుమతి ఇచ్చారు.
పుదుచ్చేరి బాలికకు ఆమె తల్లి కులం ఆధారంగా ఎస్సీ కుల ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేయాలని ఆదేశించిన మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించడానికి సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం నిరాకరించింది . సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ఆదేశాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. అయితే, ఈ నిర్ణయం చర్చకు దారితీస్తుందని బెంచ్ అంగీకరించింది. తండ్రి కులాన్ని వారసత్వంగా పొందే పిల్లలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన అనేక పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు ఇంకా తీర్పు చెప్పాల్సి ఉన్నప్పటికీ, హైకోర్టు ఆదేశాలను సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. "మేము చట్టం యొక్క ప్రశ్నను తెరిచి ఉంచుతున్నాము. మారుతున్న కాలంతో పాటు, తల్లి కులం ఆధారంగా కుల ధృవీకరణ పత్రం ఎందుకు జారీ చేయకూడదు?" అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
ప్రస్తుత కేసులో, హిందూ ఆది ద్రావిడ వర్గానికి చెందిన తల్లి, తన ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడికి తహసీల్దార్ నుండి ఎస్సీ కుల ధృవీకరణ పత్రాలను కోరింది. ఎస్సీ కాని తన భర్త, ఆది ద్రావిడ వర్గానికి చెందిన తన తల్లిదండ్రులతో నివసిస్తున్నాడని ఎస్సీ మహిళ వాదించింది.
ముఖ్యంగా, 'ఆది ద్రావిడ' కులాన్ని మార్చి 5 , 1964, ఫిబ్రవరి 17, 2002 తేదీలలో రాష్ట్రపతి నోటిఫికేషన్ ప్రకారం షెడ్యూల్డ్ కులంగా వర్గీకరించారు. ఈ నోటిఫికేషన్లు SC కుల ధృవీకరణ పత్రం పొందేందుకు ఒక వ్యక్తి అర్హత ప్రధానంగా తండ్రి కులం, రాష్ట్రం లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అధికార పరిధిలో నివాస స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నాయి.
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన ప్రామాణిక మార్గదర్శకాల ప్రకారం, స్థానిక అధికారులు ఆ మహిళ దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. తత్ఫలితంగా, ఆ మహిళ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది, కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వుల్లో, ఆ బాలికకు సర్టిఫికెట్ నిరాకరించడం వల్ల ఆమె విద్యాపరంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని పేర్కొంటూ, మైనర్ బాలికకు ప్రత్యేకంగా ఎస్సీ సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది.చివరికి, ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులకు వ్యతిరేకంగా దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను కోర్టు కొట్టివేసింది. తల్లి కులం ఆధారంగా ఎస్సీ మహిళ కుమార్తెకు ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. కుల ధృవీకరణ పత్రం జారీ ప్రమాణాలపై సుప్రీంకోర్టు తన మునుపటి తీర్పులను వ్యతిరేకించింది. తండ్రి కులం పిల్లల కుల స్థితిని నిర్ణయించే అంశంగా గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు ఇది విరుద్ధంగా ఉంది.
2003 పునీత్ రాయ్ వర్సెస్ దినేష్ చౌదరి కేసులో, హిందూ చట్టం ప్రకారం పిల్లల కులం తండ్రి నుండి వారసత్వంగా వస్తుందని ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం తీర్పు ఇచ్చింది. కుల ప్రయోజనాల కోసం తండ్రి వంశపారంపర్యత అనుసరిస్తారని, తల్లి వంశం స్వయంచాలకంగా అదే హోదాను ఇవ్వదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
అయితే, 2012లో జరిగిన 'రమేష్భాయ్ దభాయ్ నాయకా vs స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్' కేసులో, సుప్రీంకోర్టు చాలా సరళమైన వైఖరిని తీసుకుంది. కులాంతర లేదా గిరిజన, గిరిజనేతర వివాహాలలో జన్మించిన పిల్లల కులాన్ని వారి తండ్రి కులం ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించలేమని పేర్కొంది. న్యాయమూర్తులు అఫ్తాబ్ ఆలం, రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్లతో కూడిన ధర్మాసనం, పిల్లవాడు తండ్రి కులానికి చెందినవాడని భావించవచ్చు, కానీ అది నిశ్చయాత్మకమైనది లేదా తిరస్కరించలేనిది కాదని తీర్పు చెప్పింది.