Sankranti Travel.. జేబుకు చిల్లు! ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ భారీ దోపిడీ
సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు చార్జీలు భారీగా పెరిగాయి. సాధారణం కంటే 4 రెట్లు అధికంగా వసూలు చేస్తూ ప్రయాణికులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి.
సంక్రాంతి పండుగకు మరో వారం రోజులే సమయం ఉండటంతో హైదరాబాద్ నగరం ఖాళీ అవుతోంది. అయితే, రైళ్లలో ఇప్పటికే టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి నెలకొనడంతో మెజార్టీ ప్రజలు బస్సులపైనే ఆధారపడుతున్నారు. దీనిని అదునుగా చూసుకున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ధరలను ఏకంగా 4 నుండి 5 రెట్లు పెంచేశాయి
ఎక్కడ ఎంత పెరిగింది? (టికెట్ ధరల అంచనా):
సాధారణ రోజుల్లో ఉండే ధరలకు, ప్రస్తుత పండుగ సీజన్ ధరలకు మధ్య వ్యత్యాసం చూస్తే సామాన్యుడి గుండె గుభేల్ మంటోంది.
ప్రమాదకరంగా ప్రయాణాలు - పట్టించుకోని అధికారులు
కేవలం ధరల పెంపే కాదు, భద్రత విషయంలోనూ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
ఫిట్నెస్ లేని బస్సులు: డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో మూలనపడ్డ పాత బస్సులకు రంగులు వేసి, చిన్నపాటి మరమ్మతులతో రోడ్లపైకి తీసుకువస్తున్నారు.
నిబంధనల ఉల్లంఘన: అనుమతులు లేకపోయినా, ఇన్సూరెన్స్ గడువు ముగిసినా పండుగ కలెక్షన్ల కోసం యజమానులు రిస్క్ చేస్తున్నారు.
అధికారుల మౌనం: రవాణా శాఖ (RTO) అధికారులు తనిఖీలు చేపడుతున్నామని చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రైవేట్ అరాచకాలు ఆగడం లేదని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.
ప్రయాణికులకు సూచనలు:
- ముందే బుక్ చేసుకోండి: వీలైనంత వరకు ప్రయాణానికి 2-3 రోజుల ముందే టికెట్లు చూసుకోండి.
- ప్రభుత్వ సర్వీసులు: ఆర్టీసీ (TSRTC/APSRTC) నడిపే ప్రత్యేక బస్సులను ఆశ్రయించడం క్షేమం మరియు ఆర్థికంగా ఆదా.
- ఫిర్యాదు చేయండి: నిర్ణీత ధర కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తే రవాణా శాఖ హెల్ప్లైన్ నంబర్లకు ఫిర్యాదు చేయండి.
పండుగ సంతోషాన్ని ఆవిరి చేస్తూ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ చేస్తున్న ఈ అడ్డగోలు దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేయాలని సామాన్యులు కోరుతున్నారు.