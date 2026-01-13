Sankranti 2026 Non-Veg Price Hike: సంక్రాంతి షాక్.. చికెన్, మటన్ ధరలు భారీగా పెంపు! ప్రస్తుతం కేజీ రేట్లు ఇవే..
సంక్రాంతి పండుగ వేళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్, మటన్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. కేజీ చికెన్ రూ.350 మార్కును తాకగా, నాటుకోడి ఏకంగా రూ.2500 పలుకుతోంది. తాజా ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
పండుగ వచ్చిందంటే చాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాంసం విక్రయాలు ఊపందుకుంటాయి. అయితే, ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి మాత్రం మాంసం ముక్క కొనాలంటే సామాన్యులు హడలిపోతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా స్థిరంగా ఉన్న ధరలు, పండుగ ముంగిట ఒక్కసారిగా కేజీకి రూ.100 నుండి రూ.150 వరకు పెరగడం గమనార్హం.
చికెన్ ధరల వివరాలు:
కోళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గడం మరియు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల చికెన్ ధరల్లో భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది.
స్కిన్లెస్ చికెన్: సాధారణ రోజుల్లో రూ.240గా ఉన్న కేజీ చికెన్, ప్రస్తుతం రూ.340 నుండి రూ.350 వరకు పలుకుతోంది.
లైవ్ చికెన్: కేజీ రూ.160 నుండి రూ.180 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.
కోడిగుడ్లు: ఒక్కో గుడ్డు ధర రూ.7 నుండి రూ.8కి చేరుకుంది.
మటన్ ధరల పరిస్థితి:
మటన్ ప్రియులకు కూడా ఈ పండుగ భారంగానే మారింది. నగరాల్లో మటన్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
మటన్ (విత్ బోన్): కేజీ రూ.850 నుండి రూ.1,050 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.
బోన్లెస్ మటన్: మార్కెట్లో దీని ధర రూ.1,100 నుండి రూ.1,250 మధ్యలో ఉంది.
నాటుకోడి.. మటన్ కంటే ప్రియం!
సంక్రాంతికి నాటుకోడి పులుసు, గారెలు అంటే ఉండే క్రేజే వేరు. ఈ డిమాండ్ను వ్యాపారులు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు.
నాటుకోడి ధర: గ్రామాల్లో మరియు పట్టణాల్లో కేజీ నాటుకోడి ధర రూ.2,000 నుండి రూ.2,500 వరకు పలుకుతోంది. కొన్ని చోట్ల ఇది మటన్ ధర కంటే రెట్టింపు ఉండటం విశేషం.
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
- విపరీతమైన డిమాండ్: పండుగ సెలవులు మరియు కనుమ పర్వదినం సందర్భంగా మాంసం వాడకం పెరగడం.
- తక్కువ ఉత్పత్తి: శీతాకాలం ప్రభావం వల్ల కోళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గడం, దాణా ఖర్చులు పెరగడం.
- స్థానిక సంప్రదాయాలు: గ్రామ దేవతలకు మొక్కుల రూపంలో కోళ్లను సమర్పించడం వల్ల నాటుకోళ్లకు కొరత ఏర్పడింది.