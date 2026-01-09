Sankranti 2026: హైదరాబాద్ టు ఏపీ.. హైవేపై ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఇవే! జాగ్రత్త సుమా..
సంక్రాంతికి హైదరాబాద్ నుండి ఏపీ వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం సూర్యాపేట, నల్గొండ పోలీసుల ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ప్లాన్. విజయవాడ, గుంటూరు రూట్లలో మార్పులు.
సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ మొదలైపోయింది! భాగ్యనగరం నుండి పల్లె బాట పట్టే ప్రయాణికులతో విజయవాడ జాతీయ రహదారి (NH-65) కిక్కిరిసిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లే వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉమ్మడి నల్గొండ మరియు సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసులు కీలకమైన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు చేపట్టారు. ప్రయాణికులు క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ఈ క్రింది సూచనలు పాటించాలి.
🛣️ ప్రయాణ మార్గాల్లో మార్పులు ఇలా..
మీరు వెళ్లే ప్రాంతాన్ని బట్టి పోలీసులు దారి మళ్లింపులు (Diversions) ఏర్పాటు చేశారు:
గుంటూరు వైపు వెళ్లే వారు: హైదరాబాద్ నుండి గుంటూరు వెళ్లే వాహనాలను నార్కట్పల్లి వద్ద నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, పిడుగురాళ్ల మీదుగా మళ్లిస్తారు. నల్గొండ సమీపంలో రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నందున వేగ నియంత్రణ తప్పనిసరి.
విజయవాడ వైపు వెళ్లే వారు: టేకుమట్ల వద్ద పాత డైవర్షన్ను ఎత్తివేశారు. గతంలో ఖమ్మం హైవేపైకి వెళ్లి యూ-టర్న్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు ప్రయాణికుల కోసం తాత్కాలిక రహదారి నిర్మించారు. దీని ద్వారా నేరుగా విజయవాడ వైపు వెళ్లవచ్చు.
రాజమండ్రి - విశాఖపట్నం: విజయవాడ హైవేపై నకిరేకల్ మీదుగా అర్వపల్లి, మరిపెడ బంగ్లా, ఖమ్మం ద్వారా మళ్లిస్తారు. ఒకవేళ అక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే.. టేకుమట్ల నుండి ఖమ్మం జాతీయ రహదారిని ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుకోవచ్చు.
ఖమ్మం నుండి హైదరాబాద్: రాయినిగూడెం వద్ద యూ-టర్న్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చివ్వెంల, ఐలాపురం వద్ద రూట్ మార్చి నేరుగా సూర్యాపేట మీదుగా హైదరాబాద్ వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
🚁 డ్రోన్ నిఘా & ప్రత్యేక భద్రత
ప్రయాణికుల భద్రత కోసం సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసులు అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు:
డ్రోన్ కెమెరాలు: హైవేపై ఎక్కడైనా వాహనాలు నిలిచిపోతే వెంటనే గుర్తించడానికి డ్రోన్లతో నిఘా పెట్టారు.
బ్లాక్ స్పాట్స్: జిల్లా పరిధిలో గుర్తించిన 24 ప్రమాదకర ప్రాంతాల (Black Spots) వద్ద ప్రత్యేక సైన్ బోర్డులు, లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్: రోడ్డు పక్కన క్రేన్లు, అంబులెన్సులు, టోయింగ్ వాహనాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. హైవే పెట్రోలింగ్ వాహనాలు నిరంతరం గస్తీ కాస్తున్నాయి.
⚠️ ప్రయాణికులకు కీలక సూచనలు
నార్కట్పల్లి వద్ద జాగ్రత్త: టీ, టిఫిన్ కోసం నార్కట్పల్లి వద్ద వాహనాలు ఆపడం వల్ల రద్దీ పెరుగుతోంది. ఇక్కడ పోలీస్ బందోబస్తు పెంచారు.
స్పీడ్ లిమిట్: పండుగ తొందరలో అతివేగంగా వాహనాలు నడపవద్దని, సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉంటుందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బ్రేక్ తీసుకోండి: లాంగ్ డ్రైవ్ చేసేవారు అలసటగా అనిపిస్తే సురక్షిత ప్రాంతాల్లో వాహనం నిలిపి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.