Sankranti festival : సంక్రాంతి 2026: పండుగ జనవరి 14నా లేక 15నా? పూర్తి వివరాలు
సంక్రాంతి 2026 తేదీపై ఉన్న గందరగోళానికి స్పష్టత లభించింది. మకర సంక్రాంతి జనవరి 14నో లేక 15నో ఎప్పుడు జరుపుకుంటారో, అలాగే పుణ్యకాల సమయాలు, ఆచారాలు, పండుగ ప్రాధాన్యత గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో మకర సంక్రాంతి కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, ఇది సంప్రదాయం, విశ్వాసం మరియు ప్రకృతి పట్ల కృతజ్ఞతతో ముడిపడి ఉన్న ఒక గొప్ప అనుభూతి. సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే ఈ సమయం శీతాకాలం ముగింపును, కొత్త వెలుగుల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.
2026 సంక్రాంతి ఎప్పుడు అనే విషయంలో చాలామందిలో సందిగ్ధత ఉంది. ఏకాదశి తిథి కూడా రావడంతో ఈ గందరగోళం పెరిగింది. మీ కోసం తేదీలు, ముహూర్తాలు మరియు వేడుకల పూర్తి గైడ్ ఇక్కడ ఉంది.
సంక్రాంతి ప్రత్యేకత ఏమిటి?
చాలా హిందూ పండుగలు చంద్రుని గమనంపై ఆధారపడి ఉంటాయి, కానీ మకర సంక్రాంతి సౌర క్యాలెండర్ ప్రకారం జరుగుతుంది. అందుకే ఇది దాదాపు ప్రతి ఏటా జనవరి 14న వస్తుంది. ఈ రోజుతో 'ఉత్తరాయణం' ప్రారంభమవుతుంది, ఇది ఆధ్యాత్మిక వృద్ధికి మరియు కొత్త పనులకు అత్యంత శుభప్రదమైన కాలంగా పరిగణించబడుతుంది.
సంక్రాంతి 2026: నాలుగు రోజుల వేడుకలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'పెద్ద పండుగ'గా పిలుచుకునే ఈ వేడుకలు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగుతాయి:
- జనవరి 14 (బుధవారం) — భోగి: పాత సామాగ్రిని, నెగిటివిటీని భోగి మంటల్లో వేసి కొత్త వెలుగులకు ఆహ్వానం పలికే రోజు.
- జనవరి 15 (గురువారం) — మకర సంక్రాంతి: ఇది ప్రధాన పండుగ రోజు. ఇళ్లన్నీ అరిసెలు, పరమాన్నం వంటి పిండివంటల ఘుమఘుమలతో నిండిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులు, కొత్త అల్లుళ్లతో విందు భోజనాలు చేస్తారు.
- జనవరి 16 (శుక్రవారం) — కనుమ: రైతులకు తోడుగా ఉండే పశువులను పూజించి, వాటికి కృతజ్ఞత తెలుపుకునే రోజు.
- జనవరి 17 (శనివారం) — ముక్కనుమ: పండుగ ముగింపు వేడుకగా స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి విందులు చేసుకునే రోజు.
సంక్రాంతి 2026 పుణ్యకాలం ముహూర్తాలు
పంచాంగం ప్రకారం, సూర్యుడు మకర రాశిలోకి జనవరి 15, 2026 మధ్యాహ్నం 3:13 గంటలకు ప్రవేశిస్తున్నాడు.
- పుణ్యకాలం: మధ్యాహ్నం 3:13 నుండి సాయంత్రం 5:45 వరకు.
- మహా పుణ్యకాలం: మధ్యాహ్నం 3:13 నుండి సాయంత్రం 4:58 వరకు.
తేదీపై ముఖ్య గమనిక
క్యాలెండర్లు మరియు ప్రాంతీయ భేదాల వల్ల చిన్న మార్పులు ఉండవచ్చు, కానీ సూర్య సంక్రమణం జనవరి 15 మధ్యాహ్నం జరుగుతున్నందున, మెజారిటీ తెలుగు పంచాంగాలు మకర సంక్రాంతిని జనవరి 15న జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్నాయి.
మహా పుణ్యకాలంలో ఏం చేయాలి?
మహా పుణ్యకాలంలో చేసే పనుల వల్ల ఆధ్యాత్మిక ఫలితాలు మెండుగా లభిస్తాయని నమ్మకం. ఈ సమయంలో పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం లేదా ఇంట్లోనే గంగాజలంతో స్నానం చేసి దైవ ప్రార్థనలు, దానధర్మాలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
పండుగ ప్రయాణాల కోసం IRCTC లేదా TSRTC వెబ్సైట్లలో ముందస్తుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి.